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上夜班總是錯過垃圾車！　她門上貼100元求幫忙...結局超無解

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▲▼ 她祭100塊希望好心人幫倒垃圾 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲ 原po祭出100塊，希望好心人幫倒垃圾 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

有些民眾住的公寓沒有像社區大樓一樣，有集中收垃圾的服務，如果剛好又上夜班，那麼「倒垃圾」真的會是個令人頭痛的問題。一位網友因為工作到凌晨才回家，總是來不及倒垃圾，因此祭出新台幣100元，並留下紙條，希望有好心人伸出援手幫忙，沒想到回家後，眼前的景象卻讓她傻住了。

「以前真的好傻好天真！」一位女網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，自己5年前工作結束的時候都已經半夜，總是與垃圾車無緣，無法倒垃圾，因此突發奇想，將一張100元鈔票貼在門上，並附上紙條，希望有好心鄰居可以順手幫忙她。

原po當天滿心期待回到家後，發現垃圾竟然還在，至於100元報酬，也還原封不動地貼在門上。她表示自己真的太天真，「#嫌100太少是不是啊 #還是怕錢有電」，如果換成自己一定會幫忙，畢竟真的算很好賺。

網友扼腕表示錯失機會，「我是全職媽，一定幫忙去賺零用錢」、「來來來，我天天幫妳倒垃圾，一個月賺3000也不賴ㄟ」、「以後有這種需要倒垃圾的服務請打給我」、「好希望你是我鄰居」。

其他人則說，「還好不是錢不在垃圾在」、「真的懂這種夜班的困擾ㄟ」、「是不是垃圾太大包」、「錢竟然還在」。另外也有人認為報酬不夠吸引人，「紅色不夠顯眼，換張藍色的試試」，不過對此原po表示如果要付1000元，他寧願把垃圾吃了。

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關鍵字：倒垃圾,垃圾車,爆廢公社公開版

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