取消網路貸款被威脅付違約金　他臨櫃匯款被及時識破阻詐

▲桃園市孫姓男子今天在大園區某銀行臨櫃匯款，行員察覺異狀後通報大園警方到場及時攔阻詐騙。（圖／大園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區孫姓男子今（26）日上午在大園區某銀行臨櫃匯款，但神情緊張被行員查異狀，立即通報大園警方到場協助。孫男聲稱，日前在社群軟體上看到貸款廣告，與對方談妥貸款20萬元，但事後覺得有異欲取消貸款，對方卻語帶威脅要求支付1萬5千元違約金，否則將面臨法律責任，信以為真才前往銀行匯款；警員告知是典型詐騙手法，孫男才恍然大悟，感謝員警及時幫忙。

大園警分局大園派出所今天上午9時許接獲轄區某銀行通報，一名39歲孫姓男子臨櫃欲匯款1萬5千元，但行員見他神情不安且語氣緊張，僅說要支付違約金，但對細節卻交代不清，行員認為疑遭到詐騙，立即請警方到場協助。

大園派出所警員莊閎州、王大同獲報到場關心，經一番溝通後，孫男才透露在社群軟體上看到貸款廣告，標榜低利息、輕鬆貸等字眼，一時心動與對方聯繫並談妥貸款20萬元，對方即要求他簽立線上電子契約書，孫男頓感疑慮欲取消貸款，但對方竟語帶威脅要求支付1萬5千元違約金，否則將吃上官司，還揚言知道孫男住處地址等個資，孫男心裡更加恐懼；員警檢視雙方對話紀錄，識破就是典型的「假貸款真詐騙」手法，以實際的新聞案例進行勸說，孫男才恍然大悟驚覺，感謝員警及時幫忙，保住1萬5千元。

大園警方呼籲，切勿輕信網路貸款訊息，對於要求先行繳費、支付違約金或恐嚇法律責任者，務必提高警覺，如遇可疑狀況，可撥打「165」反詐騙專線或「110」查證，以守護自身財產安全。