「基隆-石垣島」渡輪擬明年1月首航　淡季單程最低2千元

▲基隆－石垣島的八重山丸渡輪擬改明年1月首航。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」將延至明年1月首航，負責營運的華岡集團今(26日)公布首航起至明年2月的淡季票價，其中通鋪標準房淡季每人2千元，降價800元，最貴房型則可降價約2000元左右，另通鋪也將規劃女性專區。

備受矚目的基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」，未來規劃每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。

負責營運的華岡集團今天也公布7種房型的淡季票價，其中最便宜的通鋪標準房可住15人，淡季每人2000元，淡季優惠降價800元；其餘每間可住2到4人的通鋪標準房，每人票價從2700元到3400元不等，家庭房通鋪可住4人，每人4100元。華岡集團表示，通鋪也會規劃女性專區。

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

此外，2張單人床的豪華套房可入住2人，淡季票價每人4100元，比過往公布票價便宜1500元；設有一張雙人床的皇家套房可入住2人，淡季票價每人8500元，比過往公布票價便宜2000元。

華岡集團表示，YaimaMaru「八重山丸渡輪」客艙裝潢與主體整備皆已告一段落，目前正進入啟航前最後的綜合運營測試階段，為呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練。

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」有7種房型。（圖／華岡集團提供）

華岡集團總經理洪郁航表示，目前首航日期正在進行最後確認，考量相關準備以及旅行社售票，年底首航會太倉促，經與日方討論後，預計明年1月首航，首航日期確認後會對外公布並售票。

洪郁航指出，淡季票價將至明年2月底止，首航前2個月可享淡季優惠，最便宜的通鋪標準房優惠800元，較高等房型也可便宜1500元左右。

洪郁航表示，初期規劃台灣每周二、周四、周日出發先跑，後續將協調改周一、周三、周五出發，對台灣旅客比較方便，周五下班後拿個行李就可以到基隆港出發，睡個覺隔天就抵達石垣島，周日夜航返台，周一上午7點到8點左右回到台灣，只需要請個半天假，相當方便。