　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「基隆-石垣島」渡輪擬明年1月首航　淡季單程最低2千元

▲▼基隆－石垣島渡輪，八重山丸渡輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲基隆－石垣島的八重山丸渡輪擬改明年1月首航。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」將延至明年1月首航，負責營運的華岡集團今(26日)公布首航起至明年2月的淡季票價，其中通鋪標準房淡季每人2千元，降價800元，最貴房型則可降價約2000元左右，另通鋪也將規劃女性專區。

備受矚目的基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」，未來規劃每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

負責營運的華岡集團今天也公布7種房型的淡季票價，其中最便宜的通鋪標準房可住15人，淡季每人2000元，淡季優惠降價800元；其餘每間可住2到4人的通鋪標準房，每人票價從2700元到3400元不等，家庭房通鋪可住4人，每人4100元。華岡集團表示，通鋪也會規劃女性專區。

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

此外，2張單人床的豪華套房可入住2人，淡季票價每人4100元，比過往公布票價便宜1500元；設有一張雙人床的皇家套房可入住2人，淡季票價每人8500元，比過往公布票價便宜2000元。

華岡集團表示，YaimaMaru「八重山丸渡輪」客艙裝潢與主體整備皆已告一段落，目前正進入啟航前最後的綜合運營測試階段，為呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練。

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」有7種房型。（圖／華岡集團提供）

華岡集團總經理洪郁航表示，目前首航日期正在進行最後確認，考量相關準備以及旅行社售票，年底首航會太倉促，經與日方討論後，預計明年1月首航，首航日期確認後會對外公布並售票。

洪郁航指出，淡季票價將至明年2月底止，首航前2個月可享淡季優惠，最便宜的通鋪標準房優惠800元，較高等房型也可便宜1500元左右。

洪郁航表示，初期規劃台灣每周二、周四、周日出發先跑，後續將協調改周一、周三、周五出發，對台灣旅客比較方便，周五下班後拿個行李就可以到基隆港出發，睡個覺隔天就抵達石垣島，周日夜航返台，周一上午7點到8點左右回到台灣，只需要請個半天假，相當方便。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

大陸公司成立！館長「不講政治、髒話」：那太low了台灣在玩的

「基隆-石垣島」渡輪擬明年1月首航　淡季單程最低2千元

分享生活瑣事、私下約見都上榜　8種「非單越界行為」秒惹怒另一半

快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下

邊跑邊吃！高雄富邦馬拉松明年1月登場　17補給站在地美食曝

最美步道白了！她曝見晴古道「下霰唯美一幕」：第一次看到

腰痠以為老了！醫驚見2顆「鳥蛋級結石」卡死輸尿管

模稜兩可英文怎麼拼？「6個字母」讓留言大歪樓　2萬人朝聖笑翻

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

大陸公司成立！館長「不講政治、髒話」：那太low了台灣在玩的

「基隆-石垣島」渡輪擬明年1月首航　淡季單程最低2千元

分享生活瑣事、私下約見都上榜　8種「非單越界行為」秒惹怒另一半

快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下

邊跑邊吃！高雄富邦馬拉松明年1月登場　17補給站在地美食曝

最美步道白了！她曝見晴古道「下霰唯美一幕」：第一次看到

腰痠以為老了！醫驚見2顆「鳥蛋級結石」卡死輸尿管

模稜兩可英文怎麼拼？「6個字母」讓留言大歪樓　2萬人朝聖笑翻

大馬入獄前首相「4項濫權罪名成立」　一馬弊案又掀震盪

從司法崩壞到民主獨裁

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

生活熱門新聞

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

台北2006跨年卡司被挖　網驚「不寫名字也認得」

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

年底衝日本「必去1店」松葉蟹吃到飽！台灣人激推

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

元旦調漲最低工資月薪29500、時薪196

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

玩嘉義一晚2300元　他查高鐵來回2100元傻了

柯文哲被求刑28年半　館長轟：會有報應的

彭啓明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

雪山「三六九山莊」廠商停工！　建築師嘆：從72歲忙到82歲

更多熱門

相關新聞

NBA聖誕大戰　尼克對騎士票價要1.3萬

NBA聖誕大戰　尼克對騎士票價要1.3萬

NBA明天（台灣時間26日）將迎接一年一度的「聖誕大戰」，聯盟共安排了5場賽事，而美國媒體也統計了這5場對戰組合的「單場最低票價」。其中，日前剛剛拿下季中錦標賽冠軍的紐約尼克交手克里夫蘭騎士之戰，單場最便宜票價為「美金413元」，折合台幣接近1.3萬元，是本次聖誕大戰最昂貴的對戰組合。

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

前任和新歡出遊！醋男把她撞昏再撞情敵

前任和新歡出遊！醋男把她撞昏再撞情敵

基隆石垣島航線價格很盤？旅日達人：別急

基隆石垣島航線價格很盤？旅日達人：別急

基隆暖暖溪「飄白色泡沫」畫面曝！

基隆暖暖溪「飄白色泡沫」畫面曝！

關鍵字：

基隆石垣島八重山丸渡輪票價淡季優惠華岡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面