分享生活瑣事、私下約見都上榜　8種「非單越界行為」秒惹怒另一半

▲▼傾聽,聊天,秘密,溝通。（圖／Unsplash）

▲感情中的界線因人而異，異性朋友之間沒有邊界感的舉動，有些時候會造成另一半不舒服。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

無論是打著「只是朋友」的名義，頻繁分享日常瑣事、聊天聊得比情人還勤，或是私底下約見面還隱瞞伴侶，有些行為雖然稱不上出軌，卻足以讓另一半警鈴大作。而在相關話題討論中，有8大非單越界行為受到網友們熱議，認為沒邊界感的互動最容易踩到紅線，讓另一半瞬間爆氣。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「非單越界行為」相關話題的網路聲量，發現「頻繁聊天/分享生活」穩坐聲量第一。有網友提到「另一半有一個紅粉知己每天都會私訊聊天」，詢問「大家接受度到哪？」掀起熱烈討論，對此有人直言「會頻繁的跟異性聊天，基本上就算沒想追至少也有好感」、「每段劈腿都是從聊天開始的」，認為「聊天聊久了就會聊出感情」；另一派網友則緩頰「看得出來沒曖昧，他沒出軌，那不就沒事嗎？」，對於聊天的界線認知，各有不同看法。

網友熱議的8大非單越界行為（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲近一年網友針對「非單越界行為」的相關話題討論。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

排名第二的「私下抱怨伴侶」也令許多人難以接受。就有網友透露每次與男友吵架，男友總會向女同事傾訴，因此發文問「能接受男友跟別的女生分享感情事嗎？」，結果讓不少網友看了炸鍋，留言指出「女方在男友抱怨時，間接說『蛤～如果是我，我不會怎樣怎樣、我會怎樣怎樣』，來表示她是一個不錯的對象，搞不好男友就會覺得妳問題一堆」，無形中讓兩人的關係產生隔閡，建議「如果妳跟男友反應過，他還是不避嫌那就掰掰囉」。

此外，「肢體接觸過於親密」與「經常單獨見面」也被許多人視為「紅線級」行為。有網友在Threads發文「我自行宣布第一屆《你認爲最沒邊界感的行為》大賽正式開始，選手如下」，大批網友紛紛留言回覆「跟你另一半靠很近講話，還會把頭靠在他身上」、「單獨跟異性朋友去看電影」、「有女朋友還跟異性出遊，還讓人家坐副駕」等，引起廣泛共鳴；多數人認同，即使再怎麼強調純友誼，只要一對一互動過於頻繁，還是會讓另一半產生疑慮與不安。

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

身邊的他突然提起了過往的戀愛故事，這時妳或許會困惑：「為什麼要說這些？」但同時也能察覺彼此的距離似乎拉近了不少。事實上，當男人開始主動分享過去的感情點滴，往往是雙方關係進入「認真模式」的徵兆之一。日本網站《Trill》便針對此行為解析了隱藏其中的男性心理。

微軟執行長認同AI聊心事舒壓

微軟執行長認同AI聊心事舒壓

沒有安全感？社群時代5愛情隱憂

沒有安全感？社群時代5愛情隱憂

解析曖昧男心理：會把妳放進「日常行程」才是真的想認真走下去的人

解析曖昧男心理：會把妳放進「日常行程」才是真的想認真走下去的人

戀愛也有黃金期限？日媒揭祕「3的法則」：超過這時間沒交往恐變朋友

戀愛也有黃金期限？日媒揭祕「3的法則」：超過這時間沒交往恐變朋友

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

