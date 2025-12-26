努力未必能有好工作？她嘆「更需要2條件」　兩派戰翻：自求多福

▲原PO感嘆就業環境惡化。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人對當前的就業環境感到焦慮，也開始反思「出生在這個時代」是否真的比較辛苦。近日就有一名女網友發文直言，現代孩子其實很可憐，不僅工作環境比過去更不穩定，社會對資源與人脈的依賴也越來越明顯，已經不是靠努力就能找到工作了。貼文曝光後，引起討論。

網友感嘆就業環境惡化 努力也未必能找到好工作

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「出生在現代的孩子真的很可憐」為題發文表示，她觀察到現在的就業環境，與過去相比明顯惡化，許多公司動不動就資遣員工，而在早期年代，資遣其實相對罕見。

原PO也提到，以前像是清潔人員、洗碗工等工作，多半是年輕人不願意做的選項，但近幾年卻有越來越多年輕人投入這類工作。她也認為，若家中沒有資產或穩定經濟基礎，應慎重考慮是否生小孩，因為家庭長期為金錢爭吵，對孩子的成長與未來發展都不是好事，現今社會已經不再是單靠努力就能找到好工作了，還需要高度依賴人脈與資源，對出身條件沒這麼好的人來說，求職之路格外困難。

其他網友看法不同！

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「努力不等於能力，不過現在就業環境確實比較糟糕，窮人翻身的點比以前更少，以前可能只需要努力就夠了，現在需要正確的努力加上天賦才能過得比較好，大家自求多福吧」、「出生在窮的家庭還整天被父母念要找好工作」、「就是簡單的一句話，以前選擇很少機會很多，現在選擇很多機會很少」。

但也有網友認為，「相不相信每個世代的當下都覺得自己是最悲慘的」、「沒有，現在的就業環境比以前好太多了，一大堆產業缺工，高科技高薪工程師也不例外，目前的就業市場放眼台灣歷史來看，怎麼看都是很讚的」、「你真的有找工作嗎？現在一堆缺工，都被科技業搶走了，連科技業也缺人」。話題引發討論。