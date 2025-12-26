　
地方 地方焦點

未與民眾充分溝通！金門縣府提案特定行業管理規定遭擱置

▲▼ 金門縣府提案特種行業管理自治條例遭決議擱置。(圖／記者鄭逢時攝)

▲ 金門縣府提案特定行業管理自治條例遭決議擱置。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會召開第八屆第六次定期會，今日（26日）進行議案讀會新增部分，審議「金門縣特定行業管理自治條例」案時，在一讀會階段遭決議擱置，議會質詢產發處處長李銘培是否有與民眾溝通並召開公聽會？李銘培表示沒有，因此決議暫時擱置，請產發處先與民眾進行溝通，凝聚社會共識後再行推動。

議會表示，由於這個案子是限制民眾權利之規定，在施行前宜先與民眾溝通，以免日後施行後造成民怨，故產發處該自治條例制定前，本來就需要先加強與民眾溝通，以免日後橫生枝節。

對此，董森堡議員表示，該自治條例早在先前總質詢時即提出討論，並反映多名地區家長的憂慮，指出學區周邊出現棋牌社、遊藝館等場所，恐對學童造成誘惑，影響校園風氣，甚至增加誤入歧途的風險。董森堡強調，縣長早於2017年便公開表態反對在金門設立賭場，也期盼縣府能建立特定行業的管理制度，縣府歷經研議後送交議會，卻在大會中遭到擱置，實屬可惜。

董森堡指出，法案延宕等同拉長管理的模糊空窗期，越晚通過，相關業者越難有效納管。根據警察局資料顯示，即使已進行逾140次臨檢，仍查獲未成年人出入相關場所，顯示問題確實存在，不能輕忽。董森堡認為，自治條例並非全面禁止營業，而是明確規範不得涉及槍、毒、賭等違法行為，並須與學區保持一定距離，以降低對學童的潛在影響。

董森堡也表示，若需召開公聽會，樂於參與政策討論，與各界充分交換意見，但呼籲程序不應成為技術性拖延的藉口。希望議會與縣府能儘速取得共識，讓法制早日到位，為孩子營造更安全、單純的學習與成長環境。對此，議會表示，這個案子按照程序還是請產發處儘速完成溝通，議會就會儘速排案進行審查。

金門115年總預算超編32.6億　議會慎審總預算理由曝

金門縣議會召開第八屆第六次定期會，今日進行議案讀會（新增部分）將金門縣政府提案115年度總預算案完成一讀程序，原本按照過去慣例，總預算案應於本次定期大會排入審查，然本次卻因為金門縣政府超編32.6億，先前議會請縣府提出說明錢從哪裡來？縣府卻遲遲未說明且未向議會溝通，遲至今日才正式排入審查，也創下本屆先例。

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

明年228連假臺金航空12／29上午開放訂位

檢方成立應變小組　金門全面升級警戒

中國海警闖金門水域　海巡強勢驅離

