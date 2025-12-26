邊跑邊吃！高雄富邦馬拉松明年1月登場　17補給站在地美食曝

▲2026高雄富邦馬拉松彭湃美食補給再升級。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的「2026高雄富邦馬拉松」（以下簡稱高富馬）將於明年1月10日至11日熱鬧登場。本屆高富馬共規劃17個特色補給站，今年補給新增橋頭肉包、岡山羊肉和藍帶可頌等，具地方代表性和限定特色，要讓參賽者征服賽道同時，也能大啖高雄美食。

2026高富馬賽道往北延伸至橋頭、梓官、岡山與彌陀，沿途穿梭高雄都會公園、漯底山自然公園、南寮漁港與蚵仔寮漁港，補給站搭配在地美食小吃全面升級。

▲▼2026高雄富邦馬拉松彭湃美食補給升級，參賽跑者能邊跑邊吃。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了繼續推出香味四溢的烤香腸、炸魷魚、地瓜球等夜市美食補給站，深受跑者喜愛的滿滿海味烏魚子、香氣濃郁的旗山香蕉蛋糕等高雄特色小吃也不缺席。此外，還準備了首次延伸的北高雄行政區特色在地美食，要讓跑者「跑過高雄、吃遍高雄」，捨不得太快衝向終點。

北高雄初登場的經典美味包括岡山區公所設置的私補站，推出被譽為「岡山三寶」的羊肉爐、龍眼蜜與豆瓣醬，展現岡山特有的醇厚香氣，還有以法式甜點聞名的岡山名店「WOW的店」也加入行列，提供跑者香氣四溢的藍帶可頌。

▲▼高雄富邦馬拉松17站補給澎湃 ，限定版橋頭肉包、岡山藍帶可頌入列。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，創立近90年、歷經三代的橋頭「太成肉包」，最近甫以「2025年優良老店」身分受邀明年元旦至總統府展售，特別為2026高富馬調配出粉橘色限定肉包，搭配主視覺，以紅蘿蔔及紅麴入色，Q彈又紮實。另外，還有彌陀區虱目魚丸的鮮甜滋味，屆時將讓跑者品嚐到不同行政區的特色美食。

運發局長侯尊堯表示，跑者在馬拉松賽程中，能飽覽高雄山海河港多元城市風貌，也能收藏在地美食地圖，感受高雄的澎拜款待。

本屆賽事特別規劃17站特色補給站，透過港都熱情的人情味、結合最具代表性特色美食，為選手補充體力與熱情，期待跑者跑到終點還嘴角留香。