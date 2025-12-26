大陸公司成立！館長「不講政治、髒話」：那太low了台灣在玩的

▲館長在大陸的公司成立。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「館長」陳之漢副業橫跨電商、餐飲等，今（26）日他在中國大陸廈門成立的電商公司上線，在YouTube直播分享剪綵啟用新辦公室。值得注意的是，他在直播中提到，未來經營方向將專注在生意與內容本身，「不講政治、不罵髒話」，直言那些都是「太low了，台灣在玩的東西」，相關言論引發熱議。

館長今日在YouTube頻道直播，公開廈門電商公司「智慧館長網絡科技有限公司」正式上線，從辦公室環境、團隊配置到未來營運方向都有詳細說明。館長在直播中坦言，這次到大陸發展，就是希望把事情做好、把公司經營起來，不想再陷入政治口水或情緒性發言，並多次提到要把心力放在選品、品管與直播內容上。

館長在直播中提到，過去外界對他有很多標籤與爭議，但他現在只想把事情做專業，「每天罵人、講政治，真的沒什麼意義」，並直言那樣的操作「太low了」，不是自己現在想走的路。直播畫面曝光後，短時間內吸引大量觀眾觀看，留言區也湧入不少來自大陸網友的支持與祝賀聲音。

就有大陸網友紛紛力挺，「祝阿館大展鴻圖，生意順順利利一路長虹」，也有人提醒經營風險，「在這邊賣東西一定要謹慎再謹慎，品質一定要把關好」。還有粉絲留言，「之前懷疑過館長，現在看到公司真的落成，該好好跟你道歉。」