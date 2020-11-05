洪孟楷要求取消清境農場剃毛秀　馮世寬：不用硬把羊抱在身上

▲南投清境農場。（圖／記者李宜秦攝）



記者林銘翰／台北報導

近期有動保團體發起連署，隸屬退輔會的清境農場要求停止「綿羊剃毛秀」，國民黨立委洪孟楷5日表示，動物不會講話，呼籲退輔會在一個月內召集專家學者、醫學團隊評估改進空間。對此，退輔會主委馮世寬表示，退輔會將著手研究「不要做到那麼逼真」，或許在剃毛時讓大家觀看就好，不用硬把羊隻抱在身上，自己也親自到清境農場觀看過。

馮世寬5日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」進行報告，並備質詢。

洪孟楷質詢時指出，剃毛秀是過去國人到澳洲、紐西蘭等國旅遊必看的表演，但隨著時代進步演進、人道意識型態提升，大家發覺剃毛對羊隻不一定是好事，澳洲已經有人道組織要求停止表演，2018年英國也遭踢爆有剃毛工人以不人道的方式虐待羊隻，詢問馮世寬對此看法。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



馮世寬表示，退輔會尊重動物展演協會管理辦法，針對剃毛秀將著手研究「不要做到那麼逼真」，或許在剃毛時讓大家觀看就好，不用硬把羊隻抱在身上，自己也親自到清境農場觀看過。

洪孟楷詢問馮世寬，退輔會是要向何人研究，以及是否有問過羊隻的意願。馮世寬則說，「不需要問牠的意願，從另一個視角來看，牠那麼多毛會生病的」，大家常常沒有看到另一面。

馮世寬強調，自己沒有反對這件事情，但是需要以合理的方式處理，研究現行做法有沒有改進的餘地，「假如錯了我們就不作秀了，假如有改進的餘地，既要讓老百姓知道綿羊是這麼的可愛，我們的羊毛衣是從哪裡來」，並說這也是一種教育。

洪孟楷呼籲，退輔會應在一個月內召集相關單位召開專家學者會議，希望以更前瞻的角度，不讓任何動物的權益受損。對此，馮世寬回應，清境農場的剃毛秀是退輔會向南投縣家畜疾病防治所申請展演，「這是合法的」。

洪孟楷表示，動物並不會講話，現在已經有這樣的聲音，國外也有類似的案例，每個生物都有權利，希望退輔會在一個月內召集專家學者、醫學團隊討論是否有改進的空間，也獲得馮世寬當場允諾。

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