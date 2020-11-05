2套版本因應美選　總統府斥「過度簡化」：維護台灣利益是唯一目標

▲2020美國總統大選，川普、拜登。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國總統大選陷入膠著，外傳蔡政府已針對拜登當選白宮易主、川普連任等狀況，擬定2套劇本因應，總統府發言人張惇涵澄清，國際局勢多變，但政府的態度向來堅定，就是維護台灣的國家利益是最優先且唯一的目標。

有媒體報導，總統蔡英文召集行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等入府開會，張惇涵澄清並無此事。上週六的「國安高層會議」中，也已經將所有可能的情勢進行分析並沙盤推演，在不同結果、不同階段、不同面向的所有可能情勢，都有完整的討論，也都分別有所部署因應。

張惇涵表示，美國大選牽涉國際政經局勢的變化，攸關地緣政治、總體經濟乃至於國際關係發展等諸多層面，「所謂2套劇本的說法，過度簡化了政府因應的作為，也不是事實」。

張惇涵也說，關於美國大選的開票進度，總統府及國安相關單位持續掌握並密切關注。總統府向來不評論其他國家內政，也不會有任何立場，而美國是民主國家，有完整的憲政制度產生最後結果，我們都予以尊重。

張惇涵強調，待美國總統大選結果確定後，我國會以妥適的方式向勝選者表達祝賀，並於適當時間、以適當方式，表達總統與政府對於國際相關情勢之看法。

張惇涵重申，無論結果為何，我們都會持續爭取美國跨黨派的支持，現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，我們也會在這個基礎上，持續深化台美合作關係。