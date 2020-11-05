國發會看美選：美中貿易對抗　長期趨勢不會改變

▲拜登決戰川普。（圖／路透社）

記者陳家祥／台北報導

國發會5日於行政院會報告總體經濟成果與展望，目前美國大選陷入膠著，甚至將進入訴訟階段，攸關未來全球經濟走勢。對此，國發會指出，2位候選人或許競選政見，「台美經貿合作的夥伴關係都不會改變」；此外，美國朝野有強烈共識，「美中貿易對抗長期趨勢不會改變」。

根據國發會資料，截至10月28日紓困結果，現金發放1,269億元、嘉惠近516萬人；融資貸款已核准2.5兆元、紓困約133萬戶，並協助約695萬個個人、家庭、業者減輕負擔，總計共1,344萬個人及企業受惠。內需動能可望持續穩健、輸出表現亦逐漸好轉，國內外機構預測我國明年經濟成長率介於3.2%~4.2%。

國發會副主委高仙桂表示，基本上，蔡總統就任以後，台美的貿易程度明顯上升，顯見經貿合作夥伴關係非常密切。2位候選人在競選政見中有關稅制、政府公共建設推動、金融監理或許不同，但對整體的全球政經情勢影響或是經濟表現會不一樣，其實不管誰當選，台美經貿合作的夥伴關係都不會改變。

高仙桂指出，美國朝野有非常強烈的共識，基本上美中貿易對抗長期趨勢不會改變，目前全球供應鏈重組、美中供應鏈分流、建立第二軌的供應鏈區域等，也不會有很大的改變，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，尤其具有半導體、資安等核心優勢，台美經貿合作未來會更加緊密，近期微軟才宣布在台灣大舉投資設置資料中心，就是很好的印證。

「明年國際主要經濟預測機構，對台灣明年經濟成長的預測大概是介於3.2到4.0%，基本上展望都蠻樂觀的。」高仙桂表示，另一方面，支撐GDP成長的重要支柱，明年台灣展望是比今年樂觀，民間投資方面有5個重要支柱力量，半導體廠房的資本支出會擴增、台商回台投資會逐步落實、綠能投資擴建、5G布建加速、危老重建與都更持續進展。

高仙桂說，今年國內消費成長率第三季從上半年的負3.26%回升到5.09%，明年展望台股的基本面還是繼續穩健，員工薪資會成長，明年整體民間消費在國內這塊會持續增長，支撐國外消費的負成長。

而在出口方面，國內傳產在第三季已經隨著海外需求回升逐漸復甦，電子零組件以及資通訊產品則持續受惠5G跟高效能新興科技應用與遠距商機，明年也是展望會持續增長。第三季出口成長3.54%，比上半年負2.94%成長很多。

高仙桂強調，疫情過後，全球局勢變化還是潛藏很多風險因素，第四季歐洲國家疫情再起，基本上會影響到歐洲的復甦動能，但還是樂觀預期明年疫苗上市，明年易情應該會獲得有效控制，全球經濟在明年應該可以緩步回升復甦，且有了過去經驗，疫情再啟應該也不會措手不及。