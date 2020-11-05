馮世寬怒批鄭天財「太誇張」：在大街上遇到我絕對不會客氣

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委鄭天財5日在立法院質詢時，因不滿退輔會先前不服法院判決，未將應繳納的800多萬元還給原告原住民，當場在會議室內起身作勢暴打退輔會主委馮世寬，甚至拿起桌上的咖啡丟向官員席。對此，馮世寬會後受訪時表示，「他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」。

▲鄭天財、馮世寬於立法院外交及國防委員會爆發衝突。（圖／攝影中心攝）



馮世寬5日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」進行報告，並備質詢。鄭天財質詢時一度與馮世寬拍桌互嗆，隨即走向備詢台作勢暴打馮世寬，甚至拿起桌上的咖啡丟向官員席。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／攝影中心攝）



對此，馮世寬會後受訪時表示，每一個訴訟的案子都不是那麼單純，背後都有很多因素存在，鄭天財先前已經拜訪過他，退輔會也講得非常清楚，就是這事情的處理方式，「可能不能依照委員講什麼就是什麼，你講得不見得是上帝」，應該盡量尋求合法程序辦理，所以自己才會講這麼重的話。

馮世寬說明，鄭天財聲稱退輔會欺負原住民，這就踩到了他的紅線、踢到了我的心」，因為自己最照顧榮民，「說退輔會欺負原住民我不能接受」，假如如果不講話就變成事實，全國老百姓都會指責退撫會欺負原住民。

馮世寬強調，原住民是我們的同胞，退輔會怎麼會去欺負原住民，不可以講這樣的話，但這個舞台是立委的，「我們當配角演出，但你不能讓我配角活不下去，這是不可以的」。

馮世寬也痛批鄭天財「太誇張」，「他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」，一個軍人出身的人絕對不可以這樣受辱，甚至讓整個單位都受辱，造成全國老百姓的誤解，「我一點都不生氣，我覺得我是據理力爭」。

其他人也看了這些新聞...

► F-5E失事墜海飛官朱冠甍殉職 國防部：天氣符合訓練標準

► 失事F-5E戰機出廠40年未汰除 總飛行時數超過6200小時

► 飛官曾回報「發動機故障」 國防部：F5機型全面停飛調查





更多相關新聞...

► 國軍5年來釀11起重大意外 6架戰機墜毀、2戰車翻車

► 朱冠甍擁愛妻「女兒剛滿周歲」 IG滿滿甜蜜三人幸福照

► 引朱冠甍作品《藍天》歌詞 國防部悼念：用盡生命守護家園



►振興一下我們的美麗