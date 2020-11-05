政府遭疑單押川普勝選　卓榮泰：國人肆意揣測「對台灣不好」

▲前民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

在美國總統川普近期反中態度下，台美友好關係達到自斷交以來最高點。不過隨著民主黨候選人拜登入主白宮機會提高，外界質疑蔡政府單押川普的聲浪又漸起。對此，前民進黨主席卓榮泰4日晚間反擊，執政黨對美大選始終嚴守分際，但國內卻有人肆意揣測、高調唱反，對台灣不好。

「不要再問，誰會對台灣比較好？」卓榮泰在臉書發文認為，「只有2300萬台灣人民團結一心，台灣才會好！如果國內始終有一部分人，一直站在對立邊，台灣不會好！如果國會一直強力杯葛，行政、立法不能順暢運作，台灣不會好！如果國家防疫工作再怎麼努力，卻不能得到全力支持，台灣不會好！」

他也說，如果國家外交處境，有人見縫插針，不能和衷共濟，台灣不會好；如果國家兩岸政策，全國軍民同胞有人主權不顧、敵我不分，台灣不會好；如果執政黨對美國大選始終嚴守分際，國內卻有人一直肆意揣測、高調唱反，對台灣不好。「無論誰會對台灣好，都不如我們自己的真心誠意，台灣才會好」。

▲卓榮泰4日發文。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

總統蔡英文4日則在民進黨中常會上表示，長期以來民進黨跟美國兩黨都有交往，民進黨在2016年剛執政時，美國是民主黨執政，後來變成共和黨，而先前民進黨在野時，也和民主黨政府以及共和黨都有充分的溝通管道。

她強調，無論是執政還是在野，民進黨都和美國兩個主要政黨有交往經驗，「我們不僅和行政部門來往，也和國會、智庫有密切往來」。

至於如何看待中常委蔡易餘、黃承國戴上印有美國總統川普的口罩與會，蔡英文笑稱，「你們是中常委，怎麼會戴川普口罩」。

對於民進黨跟蔡政府單押川普的質疑，國民黨立委李貴敏1日也表示，之前民進黨與側翼組織全力押寶川普，到了美國大選最後關頭，民進黨才企圖亡羊補牢，擔心來不及了；國民黨前主席朱立倫2日指出，過去這段時間民進黨單押一邊，他一再呼籲對於美國的大選，台灣一定要做一些平衡的政策，如果單押一邊，最後受害的一定是台灣人民，雙邊一定要建立管道，但看起來溝通管道不暢通。

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