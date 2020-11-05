　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府遭疑單押川普勝選　卓榮泰：國人肆意揣測「對台灣不好」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

在美國總統川普近期反中態度下，台美友好關係達到自斷交以來最高點。不過隨著民主黨候選人拜登入主白宮機會提高，外界質疑蔡政府單押川普的聲浪又漸起。對此，前民進黨主席卓榮泰4日晚間反擊，執政黨對美大選始終嚴守分際，但國內卻有人肆意揣測、高調唱反，對台灣不好。

「不要再問，誰會對台灣比較好？」卓榮泰在臉書發文認為，「只有2300萬台灣人民團結一心，台灣才會好！如果國內始終有一部分人，一直站在對立邊，台灣不會好！如果國會一直強力杯葛，行政、立法不能順暢運作，台灣不會好！如果國家防疫工作再怎麼努力，卻不能得到全力支持，台灣不會好！」

他也說，如果國家外交處境，有人見縫插針，不能和衷共濟，台灣不會好；如果國家兩岸政策，全國軍民同胞有人主權不顧、敵我不分，台灣不會好；如果執政黨對美國大選始終嚴守分際，國內卻有人一直肆意揣測、高調唱反，對台灣不好。「無論誰會對台灣好，都不如我們自己的真心誠意，台灣才會好」。

▲卓榮泰4日發文。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

▲卓榮泰4日發文。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

總統蔡英文4日則在民進黨中常會上表示，長期以來民進黨跟美國兩黨都有交往，民進黨在2016年剛執政時，美國是民主黨執政，後來變成共和黨，而先前民進黨在野時，也和民主黨政府以及共和黨都有充分的溝通管道。

她強調，無論是執政還是在野，民進黨都和美國兩個主要政黨有交往經驗，「我們不僅和行政部門來往，也和國會、智庫有密切往來」。

至於如何看待中常委蔡易餘、黃承國戴上印有美國總統川普的口罩與會，蔡英文笑稱，「你們是中常委，怎麼會戴川普口罩」。

對於民進黨跟蔡政府單押川普的質疑，國民黨立委李貴敏1日也表示，之前民進黨與側翼組織全力押寶川普，到了美國大選最後關頭，民進黨才企圖亡羊補牢，擔心來不及了；國民黨前主席朱立倫2日指出，過去這段時間民進黨單押一邊，他一再呼籲對於美國的大選，台灣一定要做一些平衡的政策，如果單押一邊，最後受害的一定是台灣人民，雙邊一定要建立管道，但看起來溝通管道不暢通。

其他人也看了這些...

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算
行政院幕僚被抓包製「網軍圖」　國民黨：蘇貞昌不道歉不用進國會
「整天叫小編作圖宣傳自己」宅神嗆蘇貞昌：政府一堆唬爛

更多熱門新聞...

網軍被揭發！　藍委質疑蘇貞昌密謀「選總統」：把政院當競選辦公室
「黨團立委說明使用」行政院：圖卡﹑懶人包並未提供給網軍帶風向

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
拜登只要再拿內華達州就當選！　當地開票狀況曝光
川普北卡暫領先1.4%！　「還剩30萬選票」有危機
拜登吃下「最多選舉人票州」打趴搖擺區　川普苦等喬治亞奇蹟
快訊／閃電颱風20:30發陸警！速度加快　2地區警戒
賓州剩10%未開！川普領先縮小要求停止計票　州長飆罵拒絕
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲動怒：怎麼有這麼爛的農委會主委　看看藍綠過去如何將台搞垮

洪孟楷要求取消清境農場剃毛秀　馮世寬：不用硬把羊抱在身上

李艷秋列美選10體悟！台灣技術輸出成功　網友：諷刺又到位

法務部次長舌戰江啟臣　林為洲幫腔被嗆「你先坐下」

何志偉也遭「鄭天財亂砸」波及：咖啡是拿來享受不是攻擊！

蔡英文：「支持台灣」是美國主流民意和跨黨派共識

不只食安會報！政院兒少小組停滯7個月　王婉諭：連聘書都沒有

鄭天財拿咖啡怒砸馮世寬　政院譴責：問政荒腔走板

賴士葆問退輔會併入國防部　馮世寬：贊成的人頭殼壞去

柯文哲談美選：不論誰當選　中美局勢在短期內都不會改變

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

柯文哲動怒：怎麼有這麼爛的農委會主委　看看藍綠過去如何將台搞垮

洪孟楷要求取消清境農場剃毛秀　馮世寬：不用硬把羊抱在身上

李艷秋列美選10體悟！台灣技術輸出成功　網友：諷刺又到位

法務部次長舌戰江啟臣　林為洲幫腔被嗆「你先坐下」

何志偉也遭「鄭天財亂砸」波及：咖啡是拿來享受不是攻擊！

蔡英文：「支持台灣」是美國主流民意和跨黨派共識

不只食安會報！政院兒少小組停滯7個月　王婉諭：連聘書都沒有

鄭天財拿咖啡怒砸馮世寬　政院譴責：問政荒腔走板

賴士葆問退輔會併入國防部　馮世寬：贊成的人頭殼壞去

柯文哲談美選：不論誰當選　中美局勢在短期內都不會改變

狂賊見工廠大門沒關...摸走40萬+5兩金塊　老闆新車頭期款沒了

4泡湯勝地都有類出國美景！「新北市溫泉節」開跑...千元禮包免費送

男大生揪女同學實驗室吃宵夜　竟起色心狂摸「4個地方」下場出爐

超仙美照製造機！2020桃園花彩節　滿滿波斯菊花海美出新高度

SBL／喬丹女婿光環　邱大宗：盼克里斯馬斯補禁區戰力

《信號》華城連環殺人魔認罪　坦白全因「女犯罪心理師的手很美」

悍女提油漆找保全男友理論　桶子破了「紅漆流滿人行道」挨告

房門打開藍藍一片！墾丁最chill海景民宿　泡景觀浴缸吃豪華早餐

樂天國際商業銀行　拚今年底試營運與開業

超市雙11開打！頂好推「買一送一」滿額再送5千「省錢折價本」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

快訊／馮世寬遭藍委鄭天財潑咖啡

呂秀蓮：賀錦麗接任　台灣會面臨很大危機

預言失準　沈富雄改口川普小贏

2024誰將問鼎總統？　陳水扁點名「這4人」預測兩對戰組合

蘇貞昌2度要求換掉蔡英文　陳水扁曝光原因

鬼滅新角色！洪秀柱維基被惡搞加入鬼殺隊　

政院幕僚被抓包做「網軍圖」悄關臉書

民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒

蔡正元喊「瘦肉精白吃了」：台灣得罪拜登賠了夫人又折兵

馮世寬怒批鄭天財：大街上遇到絕不客氣

幕後／國民黨3版本推演台美關係新變局

蕭美琴：民主黨也有很多支持台灣的友人

遭嗆「很喜歡舔」　黃捷不忍了

孫大千轟蔡英文「當人民塑膠」：台美經濟對話只聞樓梯響不見人下來

更多熱門

相關新聞

川普幕僚團隊「爆發離職潮」

川普幕僚團隊「爆發離職潮」

美國總統大選開票陷入拉鋸，共和黨原本有信心拿下的亞利桑那州被拜登領先，而川普在喬治亞州的領先幅度又不斷縮小。其幕僚團隊坦言，這次大選失利正讓內部醞釀一波離職潮。

朱立倫：重建與民主黨關係　成「自由民主聯盟」一員

朱立倫：重建與民主黨關係　成「自由民主聯盟」一員

最後掙扎！川普擬再對2關鍵州提訴訟

最後掙扎！川普擬再對2關鍵州提訴訟

鄭運鵬：取得產業鏈重組角色對台才最有利

鄭運鵬：取得產業鏈重組角色對台才最有利

拜登若當選　朱立倫：全民承受押單邊後果

拜登若當選　朱立倫：全民承受押單邊後果

關鍵字：

卓榮泰2020美國總統大選台灣看美選

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

快訊／拜登贏密西根264：214　差6票當選總統

亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追

彰化這家公司超狂　川普當選放假10天

拿到房產遺囑　兩兒立刻翻臉趕人

仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖案情逆轉

美選戰況　桑德斯超神準預測

即／拜登在威斯康辛贏了

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

不斷更新／拜登「264：214領先」　賓州長痛批川普

Yeri嘆：想活在更清澈明亮的世界

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面