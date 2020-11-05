賴士葆問退輔會併入國防部　馮世寬：贊成的人頭殼壞去

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨智庫過去曾指出，基於政府推動長照政策後，退輔會現行業務將不斷萎縮，因此主張將退輔會併入國防部列為長期目標，屆時由國防部設「退伍軍人事務總局」，由一位國防部副部長負責相關業務。對此，退輔會主委馮世寬5日表示，自己過去對退輔會一點都不了解，但當上退輔會主委後才發現，「贊成要把退輔會給國防部的是頭殼壞去」。

馮世寬5日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」進行報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢時指出，過去在行政院進行組織改造時，曾有人提案將退輔會併入國防部，詢問馮世寬對此看法為何。

馮世寬表示，在他擔任國防部長以前，自己對退輔會一點都不了解，但當上退輔會主委後才發現，「贊成要把退輔會給國防部的是頭殼壞去」，因為國防部最重要任務是打、裝、編、訓及作戰，而且戰要求勝，若將退輔會這麼龐大的服務組織交給國防部， 他認為會變成累贅，也導致國防部無法執行戰訓本務。

賴士葆指出，退輔會今年在榮民安養及養護共編列74.8億，預算通通針對榮民之家，目前有多處退伍軍人單身宿舍，牆壁已經長滿壁癌，卻礙於退舍的所有權在國防部手上，退輔會無法編列相關預算，導致70多億的榮民安養養護預算沒有一塊錢用在退舍，並要求退輔會立案處理。

對此，馮世寬則說，針對榮民的照顧並沒有減少，退輔會將與國防部協調處理，「我對委員工作的精神跟指導非常敬佩，我們會努力去做」。

賴士葆也向馮世寬喊話，敬不敬佩沒有關係，事情要「Just do it」才顯現得出帥氣，還詢問馮世寬「你還可以繼續飛嗎」，馮世寬則回應「希望如此」。

其他人也看了這些...

►正能量爆棚！ 蔡英文點出今日關鍵字：相愛、包容、更好的台灣

►高鈺婷首次率時力參加同志大遊行：性平教育絕對要從小扎根

更多熱門新聞...

►葉毓蘭戴「狐狸面具」參加同志遊行：台灣是亞洲重要指標！

►民眾黨行動支持同志權益 不忘推銷北市：性別人權亞洲最進步

►振興一下我們的美麗