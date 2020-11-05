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幕後／國民黨3版本推演台美關係新變局　最擔心政府過度押寶川普

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▲▼拜登、川普、2020美國總統大選。（圖／路透社）

▲川普、拜登。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

美國大選進入開票最後階段，現任總統川普（Donald Trump）在搖擺州暫時落後競爭對手拜登（Joe Biden）。對於美國大選結果牽動美中台三邊關係的發展，國民黨內也針對了三套劇本進行推演，其中，最憂心的是蔡英文政府過度押寶川普政府，讓台灣陷入美國內政問題，增添政治風險，甚至導致台美關係失衡。

國民黨內部認為，美國社會氛圍是這次選戰關鍵中的關鍵，共和黨的強項在於經濟，民主黨則是強調多元平等。根據今年皮尤民調研究中心（Pew Research Center）調查，儘管經濟議題持續排名第一，但民主黨佔優勢健保、犯罪、教育、移民、種族歧視、氣候變遷等議題，也全在榜上，顯示民主黨發揮的空間較大。

黨內人士透露，因應美國選情，未來的台美關係有三套劇本，版本一是川普勝選，維持台美現況；版本二，拜登當選，美中台關係將出現新的變局；第三，雙方在搖擺州僵持不下，若川普打法律戰拖到明年1月20日還未有結果，屆時將由眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）代理總統，而她將會是美國第一位女總統。

內情人士指出，國民黨主席江啟臣5日中常會上的談話，就是先因應第三套劇本，為雙方僵持不下做準備。因此，江啟臣才會在會中強調，台美雙邊關係不會因為誰贏得這場大選而發生根本性的變化，雙方對民主、自由、人權的共同追求，再明確也不過。

不過，國民黨最憂心的莫過於蔡英文政府過度押寶川普政府讓台灣涉入風險，如《華盛頓郵報》日前就揭露蔡英文政府在對美國事務上疑似偏重共和黨，我駐美國代表處更曾在官方推特上轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為現任總統川普助選的推文，民進黨立委蔡易餘4日更直接戴「川普口罩」出席民進黨中常會。

國民黨國際事務部副主任何志勇就抨擊，執政黨人可以心有所屬，但大剌剌公開表態，涉入美國內政，無疑是讓台灣暴露在政治風險中，且民進黨人所作所為，美方各界早已看在眼裡，無需多言，戴口罩挺特定候選人，只是冰山一角。

對於國民黨是否開始與拜登團隊聯繫，國民黨高層強調，外交多是在檯面下運作，絕對不會像駐美代表處轉推川普妻的貼文，也不會大肆宣言與拜登團隊的互動，國民黨的目標是將中華民國利益擺在最前面。

至於美國大選民調會不會讓台灣政府在預判上失準，國民黨高層分析指出，有鑒於2016年美國大選民調落差大，這次美國民調公司有把「學歷」的部分納入考量並加權，以求樣本的結構與母體一致，就比較不會錯估白人高中以下學歷的比較會支持川普的變數，而拜登在一夕之間拉大與川普的差距，就是通訊投票壓在後面開，且通訊投票多是民主黨支持者，民調還是值得參考。

拜登若順利當選，未來的「亞洲政策」也成為關注焦點。對外關係協會秘書長、政大外交系教授黃奎博則表示，找回美國在區域的領導力將會是當務之急，例如與盟邦多邊合作並繼續提供保護傘，轉重視區域功能性合作議題等等；拜登應會依照國際既有規範要求中國大陸在各領域自我節制，對俄羅斯和北韓關係可能會擺盪回之前相對緊張的方向，對台政策則恐將較川普時期限縮不少。

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