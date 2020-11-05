外交部：持續關注美選　相信美國民主制度會讓計票順利完成

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

由於郵寄投票因素，美國總統大選結果陷入膠著，而總統川普甚至提起訴訟，要求密西根州等停止開票。對此，外交部發言人歐江安5日回應，相信並肯定美國民主制度會讓計票過程順利完成，而台灣跟美兩大黨人士一向保持密切友好，外交部會在堅實良好基礎上，穩健深化台美夥伴關係。

「我國政府持續密切關注美國總統大選選情，包括目前各州的開票情形。」歐江安指出，外交部瞭解2020年因為新冠肺炎疫情的影響，許多美國民眾選擇郵寄投票，以致美大選開票及計票過程較往年緩慢。

她表示，我國相信並肯定美國成熟民主制度，台灣自身的民主歷程也從美國學習很多，相信美國大選的計票過程會順利完成。



歐江安強調，政府與美國共和、民主兩黨人士一向都保持密切聯繫及友好互動，而共和、民主兩黨也都支持自由民主的台灣，並在台美議題上，一直具有跨黨派的高度共識。因此，外交部會在這個堅實良好的基礎上，持續加強台美各界、各層面的交流與合作，穩健地深化台美友好夥伴關係。

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