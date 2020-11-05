用20年經驗籲台人別擔心　蕭美琴：民主黨也有很多支持台灣的友人

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國大選陷入膠著，目前依照選情結果，民主黨候選人拜登有極高機會勝過近期友台的美國總統川普。駐美代表蕭美琴在台灣時間4日中午，特地在臉書呼籲台人不用擔心，因為民主黨內也有很多支持、肯定台灣的友人。她也強調，無論誰勝選，台美間都會基於共同的利益與價值繼續深化關係。

蕭美琴在臉書指出，美國正經歷一場參與投票人數創歷史紀錄的選舉，無論選舉結果如何，都是美國民主意志的展現。

蕭美琴強調，她知道很多台灣朋友各自有所喜好，也非常關心結果，「不過各位也不用擔心」，她20多年來一直跟民主、共和兩黨的朋友互動交往，來到美國就任後更是積極接觸。雖然考慮到當事人和各方立場，她不好公開去分享細節，但兩黨內都有很多支持台灣、肯定台灣的朋友。

蕭美琴表示，相信很多人都注意到，無論政界甚至在民間社會，肯定台灣、支持台灣正成為美國的主流聲音。德不孤，台灣是世界正向的力量，無論誰勝選，台美間都會基於共同的利益與價值繼續深化關係。

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