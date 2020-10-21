若兩岸開戰「回去當軍醫」？　柯文哲：會啊！我還是最好的醫生

▲柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

共軍近日動作頻繁，使兩岸是否會開戰等議題受到網友熱烈討論。台北市長柯文哲21日赴台北市議會，被台北市議員洪健益詢問，如果兩岸開戰會不會再回去當軍醫？柯文哲自信滿滿地說，「會啊！我還是最好的醫生。」

面對台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉辦國慶酒會時，被中國大使館人員闖入，雙方發生肢體衝突，柯文哲19日接受媒體聯訪時表示，如果是他自己辦的活動，一群人在辦活動，對方只有兩個人來，「一定拖進去。」

柯文哲21日赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案。洪健益說，中共在斐濟打外交人員，柯文哲日前表示說要把對方「拖進去打」。柯文哲急著解釋，沒有說「打」，是「處理」。洪健益追問，什麼是「處理」？「處理」對女性來講是很嚴重的說法。

接著洪健益詢問，柯文哲對中共還有冀望嗎？柯文哲說，「我們是務實處理，該怎麼做就怎麼做，鬧場的就把它處理掉。」

洪健益再問，「如果中共跟我們開戰了，你會不會回到戰場當軍醫？」柯文哲秒答，「會啊！」聽聞柯文哲的回應，洪健益說「我幫你拍拍手！」柯文哲則笑稱，「我還是最好的醫生。」

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