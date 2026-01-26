　
霍諾德站上101頂端「1照片」讓全台男友緊張！網笑：感情照妖鏡

▲霍諾德在101頂端自拍。（圖／翻攝自臉書／Alex Honnold）

▲霍諾德在101頂端自拍。（圖／翻攝自臉書／Alex Honnold）

記者施怡妏／綜合報導

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnld）昨（25日）徒手攀爬台北101成功，歷時1小時31分成功抵達塔尖，開心拿起手機自拍，記錄歷史性的一刻。然而，他站在508公尺高空、單手扶著避雷針、另一手低頭滑手機的照片，意外掀起熱論，被網友做成各式迷因，「愛你的人在哪都能回訊息」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Netflix IG）

▲霍諾德滑手機照片，被製作成各種迷因圖。（圖／翻攝自Netflix IG）

霍諾德高空滑手機照　被封「感情照妖鏡」　

Threads上有一張照片瘋傳，畫面中，霍諾德站在台北101頂端，神情輕鬆地滑手機，有網友替照片加上「避雷針上滑手機：愛你的人在哪都能回訊息」等文字，戲稱這張圖是最新一代的「感情照妖鏡」，甚至形容為情侶之間的「生存考驗」。

貼文瀏覽次數高達105萬次，分享次數高達2.2萬，就有網友笑喊「目前有2萬名男友正在被質問」、「眾男友瑟瑟發抖」、「我老婆應該也有看他爬101，難怪下班回來卯起來問，為什麼沒回她訊息」。

也有不少網友替男性族群發聲，「或許他在看鼎泰豐過號了沒」、「別怪他們，你們家那邊沒訊號，101比較高收得好」、「可能在訂飲料啦」。還有眼尖網友注意到，霍諾德不僅將手機帶上101頂端，甚至未裝保護殼，「裸機上陣，真正的男人！」

霍諾德登頂後　自拍+滑推特

此外，擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」指出，當霍諾德登頂時，竟然在「滑社群平台X」，轉發自己登頂的影片，「攀上頂端的人那個瞬間在做什麼，他在滑推特」，笑翻大批網友。

完成這項耗盡體力與專注力的挑戰後，霍諾德一度直接坐在台北101的頂端平台喘息，俯瞰著腳下的台北市。他難掩興奮卻也誠實地對著鏡頭說道「這太酷了！但老實說，我真的很累，不過一切都太美好了！」

霍諾德徒手攀101　「幕後功臣」是這些人

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

