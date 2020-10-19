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公費流感疫苗之亂　柯文哲「以前都是分批打」：緩打問題會少一點

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記者袁茵／台北報導

流感疫苗日前全面開打，卻發生不足等狀況。醫生出身的台北市長柯文哲19日表示，以前都是分批打，今年是同時打，讓50歲到65歲之間比較健康有活力的民眾趕緊跑出來打，就變成這樣，但現在已有緊急措施，50歲至65歲緩打，大概問題就會少一點。

▲▼柯文哲出席「北市智慧校園4.0-小綠綠的e天智慧校園成果發表會」。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲柯文哲出席「北市智慧校園4.0-小綠綠的e天智慧校園成果發表會」。（圖／記者黃軍瑋攝）

柯文哲19日上午出席「台北市智慧校園4.0-小綠綠的e天智慧校園成果發表會」，並且於會前接受媒體聯訪。

面對醫療之亂引發民怨，柯文哲表示，其實他後來查過，總購買數還比去年多55萬，不過以前是分批打，應該是65歲以上、學校這些先打，50歲至65歲之間最後一批才打。

柯文哲說，現在變成同時打，這些50歲至65歲比較健康、有活力的人，就會趕快出來打，反而是年紀比較大的人動作比較慢，不過既然他已經緊急做措施，50歲至65歲現在暫時不打，大概分段打、問題就會少一點。

關於有民進黨議員在砲轟疫苗之亂，柯文哲表示，這就是沒有預先想到，不過對他來講，19日早上就在討論台北市怎麼緊急善後，現在就是學校有一包，這邊可以留用，然後學校準備18萬支，65歲以上老人先打，還是按照順序，也就是高危險群先打，比較年輕力壯的族群最後打。

至於是否能確保都打到？柯文哲認為，按照目前狀況，自費要1000元到1400元，也不見得有貨，現在要訂也來不及了。

被問到關於行政院長蘇貞昌說，是因為衛福部長陳時中帶頭打，民眾才會如此踴躍，柯文哲僅回應，「那讓他們自己橋！」

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