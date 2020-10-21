快訊／中共運8反潛機下午再擾西南空域　10月第14度擾台

▲共軍再派運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部21日下午證實，中共21日派遣1架運8反潛機進入我西南空域，我國軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，這是今年10月以來，共機第14度擾台。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次。

另外，還有10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機；10月21日1架運8反潛機。

此外，追蹤航行動態的推特「Golf9」21日指出，美軍RC-135W電偵機上午疑似飛越台北上空，航空觀察帳號「東京雷達」（Tokyo Radar）也發布同樣訊息。對此，空軍司令部駁斥，此為假訊息，並非事實。

空軍司令部強調，對於台海周邊海、空域狀況，空軍皆運用聯合情監偵作為，均能嚴密掌握，並適切應處。

▼國防部21日下午表示，共軍運8反潛機再擾我西南空域。（圖／國防部提供）



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