公費流感疫苗「衛福部沒把分配秩序弄好」　蘇貞昌道歉了

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

今年接種公費流感疫苗的情形特別踴躍，5日開打至今已經用掉近半數的疫苗，衛福部緊急宣布17日起暫緩50到64歲無慢性病的成人接種。對此，行政院長蘇貞昌19日向國人道歉，坦承沒把分配秩序節奏弄好，讓民眾一時困擾，「這點確實沒有做到，實在對不起」，請國人同胞稍微忍耐。

蘇貞昌表示，這一件事情他要跟國人同胞抱歉，流感我們國家都有整套的預防機制；事實上，去年進口的流感疫苗非常的足夠，今年更比去年進口流感疫苗多，但因為衛福部長陳時中可能一開始出來示範打針，以至於變得非常熱絡，同時很多民眾可能也受肺炎疫情的衝擊，今年比較踴躍。

蘇貞昌說，我們雖然準備的疫苗數量比去年多，但有點像那個「爆桌（台語）」啦，一時之間大家通通來，「尤其50到64歲的接種率最高，而且幾乎都已經要達標」。

但是，蘇貞昌表示，反而最最高危險的、比較高齡的長者跟嬰幼兒，現在還沒有十足的能夠接近達標，「所以我們拜託50到64歲的國人同胞，稍微能夠慢一點，不是不打，是優先讓65歲以上長者以及嬰幼兒趕快優先打，這樣子國人同胞就會很平穩。」

蘇貞昌表示，其實根據公衛專家的報告，全國施打率只要有25%，就是社區安全了，而且我們現在也看到流感的情形其實很少，請大家放心。

不過，蘇貞昌坦言，當初沒有先把分配次序、節奏弄好，以至於又宣布後，讓50到64歲的民眾一時困擾，這一點確實在做法上比較沒有周到，實在很對不起，「請這個年齡層的國人同胞原諒，請稍微忍耐，我們還是會一步一步來」。

▲公費流感疫苗開打至今，接種十分踴躍。（圖／記者林悅翻攝）

其他人也看了這些...

►外交部：大陸外交官毆打台灣代表處人員 還向警方謊稱自己被打

►我駐外代表被陸外交官打到腦震盪 外交部還原現場狀況

►大陸外交官闖我外館國慶酒會動粗 台灣代表處成員腦震盪住院治療

►振興一下我們的美麗