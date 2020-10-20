遭蘇貞昌點名因示範打疫苗導致「爆桌」　陳時中笑稱不會委屈

▲衛福部宣布暫緩50-64歲健康成人接種公費流感疫苗，蘇貞昌認為可能跟陳時中一開始示範打流感疫苖有關。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者楊蕓／台北報導

衛福部日前宣布暫緩50-64歲健康成人接種公費流感疫苗，引來民怨，行政院長蘇貞昌19日為此向國人道歉，並表示，可能因為陳時中部長一開始來示範打流感疫苖，造成有點像「爆桌」現象，一時之間大家通通打流感疫。陳時中20日被問到「背黑鍋會不會覺得委屈」時笑說，不會，這有什麼委屈，我們本來就是要推動疫苗在流感季來臨之前，儘速完成群體免疫，現在的調整是為了要讓效益能夠更高。

陳時中說，「我示範作用的話那應該是65歲以上打比較多吧！沒關係，整個公共政策還是要讓有限經費達到最大效果，我們朝這個方向努力。」

陳時中說明，流感疫苗政策就是要達到群體免疫效果，有25%以上涵蓋率就能達成群體免疫，這是一個政策目標，現在準備的公費疫苗有25%多，加上自費的有31%多，便能達到公共衛生群體免疫的效果。

陳時中表示，為了讓有限的疫苗達到最大群體免疫效果，針對高風險、高傳播可能性高者，提高施打涵蓋率。「今年因為疫情，有些人誤以為這是新冠肺炎疫苗，大家有一些恐慌心理想趕快打，去年第一天打二十幾萬劑就相當擁擠，今年第一天打14萬劑，第二天打了45萬劑，必然會有一些擁擠。」

陳時中表示，今年五、六十歲施打疫苗的速度非常快，導致讓高峰險打的疫苗數目變少，為了讓群體免疫的效果變好，因此政策還是讓高風險的人先打，另外，今年沒有分階段施打，是希望在秋冬來臨之前，趕快把流感群體免疫先建立起來，希望今年能打快一點。