北市旅展出國預算重複編近900萬　王鴻薇批：一玩再玩？





▲柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲21日赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案，台北市議員王鴻薇質疑，台北市觀傳局109年參與旅展相關預算約927萬1000元，因應疫情幾乎都變更契約，履約期限到110年10月底執行，但是觀傳局110年相關預算卻又重複編列，等於10月底執行完預算，短短2個月又要再執行一次，「預算編了又編，假使明年疫情結束了，是要一玩再玩嗎？玩不完嗎？」

王鴻薇21日於台北市議會質詢時表示，今年受到疫情影響，很多局處編列出差或海外參展、參訪年會等，都沒辦法執行，109年為了拓展觀光，編列了很多到東南亞、印尼、越南、香港甚至歐洲、新加坡的預算，「請問有沒有發包？」只見觀傳局長劉奕霆未正面回應，讓王鴻薇痛批，「柯市長，你們局處連發不發包都不知道，你們在睡覺嗎？這些通通發包了！」

王鴻薇說，由於今年出不去，所以用變更契約方式，等待明年疫情緩和再執行，結果從現在送來的預算來看，同樣預算再編了一次，「你們是怎樣？預算編了又編！假使明年疫情可以好一點，是要一玩再玩嗎？玩不完嗎？怎麼可以這樣！可不可以把螺絲拴緊？」

對此，柯文哲回應，該筆預算的確顯有不合理之處，也直接請議員刪除。

其他人也看了這些...

►一通電話流感疫苗施打急轉彎 蘇貞昌：密切聯繫陳其邁、鄭文燦

►遭蘇貞昌點名因示範打疫苗導致「爆桌」 陳時中笑稱不會委屈

►國民黨：疫苗亂象掀民怨 蘇貞昌只想靠道歉了事

更多熱門新聞...

►50至64歲民眾排隊「搶打疫苗」 游淑慧酸：大家聽神的話

►公費流感疫苗之亂 柯文哲「以前都是分批打」：緩打問題會少一點

►公費流感疫苗「衛福部沒把分配秩序弄好」 蘇貞昌道歉了

►振興一下我們的美麗

▼王鴻薇質疑，台北市赴國外參訪預算編了又編。（圖／王鴻薇議員辦公室提供）