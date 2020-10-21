敗家子還是還債市長？徐弘庭批柯文哲花光祖產：200億剩25億

▲徐弘庭。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲過去多次自誇「還債市長」，任內6年來0舉債、還債570億。但國民黨議員徐弘庭21日指出，自前市長陳水扁卸任至今，每任市長至少都留下200億以上的稅計賸餘給下任市長，平均每任約減少60億，但按照柯市府的速率計算，未來卸任後恐僅剩下25億，直言柯花光祖產成「敗家子」，目的就是拿到「還債市長」的稱號，根本是沽名釣譽。

徐弘庭調閱資料指出，陳水扁卸任時稅計賸餘354億，馬英九任期做完卸任是293億，郝龍斌任期做完剩230億；按照柯文哲的規劃，110年稅計賸餘剩25億，「算不算敗家子？」

徐弘庭接著說，這時候就要看還債跟稅計賸餘還債的比例，如果卸任時稅計賸餘沒了，把祖產敗光了，如果這時候還債沒有還的比較多，大家就會說你是敗家子。但如果今天稅計賸餘沒了，還債還得比較多，大家會說你沽名釣譽，拿到還債市長的稱號，結果下一任市長上任沒有現金流。

「這我們都知道，市府內部都有討論。」柯文哲說，這是邏輯問題，如果錢不夠用，是要用稅計賸餘還還是舉債還？一定是稅計賸餘，怎麼會去舉債？所以稅計賸餘用到完以後，真的不行才會去舉債，公家機關沒有借不到錢的問題。

徐弘庭認為，一間企業要借錢負債不是罪惡，沒有現金流才比較危險，接著並問柯文哲，要留多少給下一任市長？柯表示，等今年資本額支出有相當的擴大，要到明年5月後看今年的預算執行，才知道稅計賸餘會剩多少。

徐弘庭表示，按照從陳水扁以來每任市長卸任後約減少60億來計算，至少應該要留170億，「結果現在剩25億，這樣對你下一任太不厚道，請回去想一想，這是選擇問題」。