包膜、外觀花俏更危險　旅遊達人親揭「最安全行李箱」

▲旅遊達人分享自身搭機的心得訣竅，包括提早到機場、使用簡單樸素的行李箱。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國旅遊達人湯普森（Lee Thompson）至今已經造訪超過100個國家，搭機上千次，身為「空中飛人」的他歸納出一些心得訣竅，包括提早到機場、使用簡單樸素的行李箱等，可以讓旅程變得更加順暢。

提早3小時到機場

避開尖峰 聰明過安檢

每日郵報報導，湯普森首先建議「提早3小時」抵達機場，因為多數人習慣起飛前2小時到，這反而會撞上排隊尖峰，多預留1小時能免去趕時間的壓力，還能悠閒用餐。

另外在安檢環節，相關準備工作應在排隊時就完成，把液體、皮帶與口袋雜物等要處理的事情全都弄好，而非等到機器前面才手忙腳亂。選隊伍時，盡量排在單人旅客或新型掃描機後方，避開攜帶大量手提行李的家庭團客，通關速度會快很多。

行李越不起眼越安全



至於行李箱的部分，湯普森警告，不要包膜或加掛鎖頭，更別用花俏行李箱，這只會讓行李箱更引起別人注意，外觀招搖的行李箱基本上猶如巨大的金錢符號，最安全的行李箱其實就是外表最無聊的那種行李箱。

遠離登機口更清幽

找廁所、空位都適用

若想在登機前使用洗手間或是找地方休息，湯普森建議往登機門方向多走5分鐘，通常就能找到人比較少的廁所與空位區域。

準備清淡飲食

最重要保持友善

飲食方面，湯普森說明，他曾親眼見過孩子們在飛行途中吃下甜食之後，身體不適把嘔吐物噴濺到整排座位上，建議家長們為孩子準備清淡飲食，避免因高空顛簸引發混亂情況。

湯普森也說，他會隨身攜帶空水瓶，在安檢關卡過後就會把水瓶裝滿水，也會把輕便營養的食物與零食帶上機，因為飛機餐發放的時間可能不是旅客覺得餓的時間，提前做好準備，會讓整趟飛行過程更加舒適。

湯普森直言，其實最重要的是要保持友善態度，「光是靠著保持冷靜與禮貌，我已經無數次獲得免排隊禮遇或是額外協助」。