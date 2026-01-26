被廣州政協列席委員吸收！行政院前科長淪共諜　刺探軍政動態賣國

▲行政院公關室前科長竟淪為共諜，高檢署偵結後，提起公訴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政院公共關係室退休胡姓科長，竟遭大陸情報單位吸收，在台接觸退休軍人與初入政壇的各黨派年輕世代，高檢署獲報後進行追查，發現原來胡男上游是台商鄭明嘉，鄭男除了在中共統戰部轄下外圍組織任職外，更曾任廣州市政協列席委員。全案26日偵查終結，高檢署對鄭、胡2人提起公訴，並求處重刑。

根據檢方公布的資料指出，鄭男2006年赴大陸廣東省廣州市創業，為確保在中國大陸經商利益，自2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。

鄭男之後認識從行政院公共關係室科長退休的胡男，他抓準胡男想要保住退休後在大陸從事的教職，因此居中牽線，安排胡男與中共統戰部官員兼中共中央對台工作小組的陳姓幹部，由陳姓幹部直接交付任務。包含吸收我國退休軍人，以及初入政壇的政治人物，希望藉此掌握政府部門及政治人物動態。

由於鄭、胡2人多次返台，並與大量軍官、政界人士接觸，引起調查單位注意，因此報請台灣高等檢察署偵辦。高檢署指揮台北市調查處、台南市調查處、高雄市調查處、新竹市調查站，自去年9月起發動4波搜索行動，鄭、胡2人也在去年9月底遭檢調單位帶回，並向高等法院聲請羈押禁見獲准至今。

全案於26日偵查終結，檢方對鄭、胡2人依照違反《國家安全法》提起公訴。檢方考量鄭男犯後矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，因此建請法院從重量處至少有期徒刑10年以上之刑度，以示懲儆；另外胡男坦承犯行，態度良好頗具悔意，檢方建請法院量處適當之刑度。