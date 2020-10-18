50至64歲民眾排隊「搶打疫苗」　游淑慧酸：大家聽神的話





▲民眾排隊搶打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧）

記者黃巈禾／台北報導

今年流感疫苗於這個月5日起開始施打，卻發生疫苗不足的情形，衛福部長陳時中宣布暫緩50至64歲民眾接種公費流感疫苗，消息一出，引發許多長輩恐慌，紛紛排隊搶打疫苗。對此，國民黨台北市議員游淑慧狠酸，大家聽神的話啊！

游淑慧18日在臉書表示，陳時中坦承沒料到50歲至64歲民眾會搶打，那想過為什麼民眾會搶打嗎？就是因為大家聽神的話啊！10月5日陳時中呼籲民眾施打，告訴民眾要避免流感、新冠兩症齊發，而且陳時中率先施打，所以民眾聽話搶打。

游淑慧指出，誰知10月15日陳時中又說沒料到民眾搶打，所以恐疫苗不足，宣布暫停50到64歲施打。結果長輩聽了後更恐懼缺乏，所以再次搶打，本來基層以為暫緩50到64歲的施打後，人潮會稍微舒緩，誰知衛福部的緊急措施，反而誘發更多長輩因為恐懼不足而出來搶打。

游淑慧秀出內湖安泰里民眾排隊景象的照片，昨天康寧里也大概排了近百公尺。她諷刺，「唉，大官隨便一個『沒料到』，結果就是數十萬人倒大楣。衛福部若改口戴口罩就可防流感，那不能打疫苗，是否改發公費口罩？畢竟便宜很多。部長唱歌只是舒壓，民眾排隊只是剛好」。