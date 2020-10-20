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國民黨：疫苗亂象掀民怨　蘇貞昌只想靠道歉了事

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▲國民黨記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲國民黨記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者羅婉庭／新北報導

針對全台流感疫苗施打亂象頻頻，公務員疲於奔命，民眾則恐慌打不到疫苗，國民黨20日批評，這一切都來自中央政府的決策失當，未能因應局勢提前部署，行政院卻拿不出治本的方法，只想靠道歉了事。

國民黨今日上午由文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、新北市議員陳偉杰共同召開記者會，指出公費流感疫苗施打政策大轉彎造成民怨，國民黨20日表示，中央政府決策失當，未能因應局勢提前部署，導致基層公務員疲於奔命，全台民眾恐慌打不到疫苗。國民黨強調，錯誤決策引發的龐大民怨，絕非行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中道歉即可了事，沒人要負行政責任，行政院應儘速提出治本的作法，讓地方得以遵循並安定民心。

國民黨質疑今年的流感疫苗之亂，衛福部難辭其咎，並彙整今年流感疫苗亂象如下：

一、 疫苗數量不足，引發民眾恐慌：今年流感疫苗數量比照往年，約六百萬劑加自費，但開打迄今各地出現「公費的沒到貨、自費的已打完」情況，包括台大醫院也公告暫停公費疫苗接種，民眾普遍憂心在新冠肺炎疫情未歇的此時，又缺乏流感疫苗保護，引發民眾恐慌。

二、 未能比照去年分批施打，再演排隊潮：一次開放九大族群施打，導致各地出現民眾搶打情況，但分配醫療院所的疫苗數量又不夠，許多醫療院所無法接受預約，造成民眾大排長龍，甚至因當日數量用罄，還可能排數次都打不到，民怨高漲。

三、 政策反覆，基層難以因應：衛福部宣導要大家多施打疫苗，之後卻因數量不足臨時設限，暫緩50到64歲的國人施打，卻反而讓國人心理上更為擔憂而搶打，也造成第一線基層公務員、村里長面對民眾壓力而難以任事，因此強烈反彈，民眾更是苦不堪言。

國民黨質疑，衛福部先前未能針對疫情增加採購量，顯然錯估形勢，各種理由都遭打臉為「倒果為因」，找藉口合理化當初未加購疫苗的錯誤決策；此外，在疫苗數量未增加的前提下，政府竟然未能比照去年分批，目前就是蘇貞昌、陳時中道歉，難道沒人應該負行政責任？

國民黨強調，今年流感疫苗的種種問題，嚴重衝擊國人對政府防疫的信心，面對民眾基本的健康需求，行政院除了應努力爭取增購疫苗以安定民心，更應做為明年可能施打新冠疫苗的借鑑，必須提前完善規劃各類措施，避免屆時亂象重演。

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