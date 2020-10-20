一通電話流感疫苗施打急轉彎　蘇貞昌：密切聯繫陳其邁、鄭文燦

▲高雄市長陳其邁。（圖／陳其邁臉書）



記者陶本和／台北報導

針對疫苗施打的反彈，外傳高雄市長陳其邁有致電給行政院長蘇貞昌，表達地方的聲音，才讓施打政策轉彎。對此，蘇貞昌20日受訪時證實，有跟陳其邁、桃園市長鄭文燦密切聯繫，準確掌握各種現象。

由於疫苗供不應求，高風險族群與65歲的長者的施打率偏低，掀起地方政府的壓力。外傳陳其邁有親自致電給蘇貞昌，表達地方政府的壓力，最後才讓施打政策轉彎。衛福部才在16日宣布，17日起暫緩沒有慢性病、健康的50至64歲接種疫苗。

對此，蘇貞昌稍早受訪表示，陳其邁有跟他通電話，鄭文燦也有把地方情形告訴行政院，他會跟地方保持密切聯繫，也從地方情況更準確掌握各種現象。

蘇貞昌說，這次就是有鑒於去年疫苗剩很多，今年又進口比去年多，一時怕國人沒有踴躍施打，陳時中一開始才會自己捲起袖子施打，做很好示範。

不過，蘇貞昌表示，這就像請客吃飯，主人怕客人不來，結果熱情邀約下，客人超乎預期，結果就「爆桌」，就只好自己人起來先讓一下。

蘇貞昌強調，疫苗不是每一個人都要打，而是要給較高危險期的長者跟嬰幼兒施打，打到一定比例就是社區安全。他表示，這次進口疫苗比去年多，這次流感發生情形比去年少很多，因此拜託國人同胞，讓高齡長者跟嬰幼兒先打，這族群打才是讓危險減少降低。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，並接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



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