7-11美式買2送2、全家10元多1杯！超商咖啡優惠一次看

▲超商周一祭出咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）
記者林育綾／綜合報導
陪上班族打氣，超商紛紛推出咖啡優惠！7-ELEVEN今（26）日周一限定「快樂咖啡日」，OPENPOINT行動隨時取祭出大杯特選美式「買2送2」，LINE禮物電子票券同步提供多款「買1送1」。全家便利商店一日限定，單品與特濃系列第二杯10元。萊爾富門市優惠一路延續至2月10日，多項咖啡「買1送1」。
★7-ELEVEN
●OPENPOINT行動隨時取周一「快樂咖啡日」，1月26日限定：
・大杯特選美式，買2送2，5折（原價65元／杯）。
・中杯精品馥芮白，2杯109元，5.5折（原價100元／杯）。
●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
・大杯熱特選美式，買1送1，5折（原價65元）。⭢購買連結。
・大杯熱精品拿鐵，買1送1，5折（原價110元）。⭢購買連結。
・大杯冰精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元）。⭢購買連結。
・熱香鑽水果茶，買1送1，5折（原價70元）。⭢購買連結。
★全家
●APP隨買跨店取｜1月26日限定
・大杯單品美式，2杯110元，5.5折（原價100元／杯）。
・大杯單品拿鐵，2杯120元，5.5折（原價110元／杯）。
・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯）。
・大杯特濃拿鐵，2杯75元，5.8折（原價65元／杯）。
▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）
★萊爾富
●門市｜即日起至2月10日
・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。
・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。
・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。
・泰式奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。
●門市｜即日起至2月20日
・鴛鴦珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。
・泰式珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。
・檸檬焙烏龍冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。
・鳳梨百香雙Q冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。
・十利抹茶歐蕾，特價29元，5折（原價60元）。
★美廉社
●APP｜即日起至2月3日
・大杯美式，買5送5，5折（原價45元／杯）。
・大杯鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價55元／杯）。
・大杯濃萃美式，買5送5，5折（原價50元／杯）。
・大杯濃萃鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價60元／杯）。
・大杯沖繩黑糖奶茶，買1送1，5折（原價50元／杯）。
・中杯精品迦納可可，買1送1，5折（原價55元／杯）。
讀者迴響