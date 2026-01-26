　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11美式買2送2、全家10元多1杯！超商咖啡優惠一次看

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商周一祭出咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

陪上班族打氣，超商紛紛推出咖啡優惠！7-ELEVEN今（26）日周一限定「快樂咖啡日」，OPENPOINT行動隨時取祭出大杯特選美式「買2送2」，LINE禮物電子票券同步提供多款「買1送1」。全家便利商店一日限定，單品與特濃系列第二杯10元。萊爾富門市優惠一路延續至2月10日，多項咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT行動隨時取周一「快樂咖啡日」，1月26日限定：

・大杯特選美式，買2送2，5折（原價65元／杯）。

・中杯精品馥芮白，2杯109元，5.5折（原價100元／杯）。

●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）

・大杯熱特選美式，買1送1，5折（原價65元）。⭢購買連結

・大杯熱精品拿鐵，買1送1，5折（原價110元）。⭢購買連結

・大杯冰精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元）。⭢購買連結

・熱香鑽水果茶，買1送1，5折（原價70元）。⭢購買連結

★全家

●APP隨買跨店取｜1月26日限定

・大杯單品美式，2杯110元，5.5折（原價100元／杯）。

・大杯單品拿鐵，2杯120元，5.5折（原價110元／杯）。

・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，2杯75元，5.8折（原價65元／杯）。

▲萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

★萊爾富

●門市｜即日起至2月10日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。

・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・泰式奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。

●門市｜即日起至2月20日

・鴛鴦珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・泰式珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・檸檬焙烏龍冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・鳳梨百香雙Q冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・十利抹茶歐蕾，特價29元，5折（原價60元）。

★美廉社

●APP｜即日起至2月3日

・大杯美式，買5送5，5折（原價45元／杯）。

・大杯鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價55元／杯）。

・大杯濃萃美式，買5送5，5折（原價50元／杯）。

・大杯濃萃鮮奶拿鐵，買5送5，5折（原價60元／杯）。

・大杯沖繩黑糖奶茶，買1送1，5折（原價50元／杯）。

・中杯精品迦納可可，買1送1，5折（原價55元／杯）。

獨／收到台灣禮物太驚喜！金宣虎回送大禮　高允貞唸出ㄅㄆㄇ反應
快訊／山本由伸確定加入WBC！日本公布29人名單
男友猝逝遭家人逼「淨身出戶」　《星光》女星發聲還原真相
快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就
搭機「一旁驚見霍諾德」畫面羨煞了　被問是否再來台？本尊親回
Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！互動被拍
霍諾德徒手攀101　「幕後功臣」是這些人

