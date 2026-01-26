7-11美式買2送2、全家10元多1杯！超商咖啡優惠一次看

財政部25日開出114年11-12月統一發票中獎號碼，而7-ELEVEN 今（26）日公布，這期開出3張1千萬特別獎、2張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒，其中一位超級幸運兒「只花23元」就中1千萬元，100萬雲端發票專屬獎幸運兒則「只花1元」。