比照蔣萬安「也請林右昌吃飯？」　柯文哲冷回：有空可以

▲柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

2022台北市長選舉人選備受外界關注，日前台北市議員秦慧珠爆出，台北市長柯文哲有意找國民黨籍立委蔣萬安吃飯，引發外界討論藍白合作議題。外傳基隆市長林右昌近日拜訪多位北市里長，讓國民黨籍台北市議員張斯綱詢問，柯文哲會不會找林右昌吃飯？而柯文哲僅說，有空可以。

柯文哲21日赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案。張斯綱質詢時詢問柯文哲，外傳林右昌近日拜訪多位北市里長，那是否會比照蔣萬安，也請林右昌吃飯？柯文哲表示，還沒安排。

張斯綱追問，要不要安排一下？林右昌最近把柯市府的前發言人林昆鋒挖去做基隆市府新聞處長，「企圖心很夠！」柯文哲則說，「有空可以。」

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