柯文哲：環狀線不可能2家捷運經營　「中央出來協調」　

▲柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市、新北市為環狀線經營權爭執不斷，台北市長柯文哲21日赴議會備詢時，被台北市議員王閔生問道，新北在台北捷運公司僅8.75％股權、1席董事，爭取經營權很怪，而柯文哲則再度重申，沒道理一條捷運2家公司經營，新北市長侯友宜應該是「喊喊而已。」

柯文哲21日赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案，王閔生表示，新北市政府佔台北捷運公司的股權為8.75％，所以有1席董事，然而卻要爭取環狀線經營權，「我是真的覺得很奇怪！」興建是誰興建？是台北市捷運局，第一階段工程結束了，是誰營運的？

對於王閔生的問題，柯文哲則回應，是台北捷運公司，但環狀線不可能2家捷運公司經營，主張中央出來協調。

王閔生表示認同，不可能到了新北境內就要大家下車、換制服再上車，不可能有2家公司管，台北市捷運局說很大聲「誰興建誰營運」，怎麼現在新北來跟爭經營權？要不然就來出資！新北市現在出了總經費4成最多，但北市也出資33％，中央500億元，侯友宜為什麼要這樣爭取？是否要將台北捷運公司改成「大台北捷運公司」？新北也有股權，不論虧或盈餘，都會共同分享，不然就讓新北市出資多一點，讓新北市股權多一點？不應挑起兩市民衝突，賺侯友宜面子。

對此，柯文哲笑稱，「他要買股權當然可以，但現在北捷一股還得了？要多少錢？」王閔生詢問，所以侯友宜為什麼要這樣做？柯文哲回應，「沒有啦！他只是喊喊而已。」王閔生則說，喊一喊打假球而已嗎？

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