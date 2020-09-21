蔡英文參與大規模救災動員演練：救災沒有最好！只有更好

▲總統蔡英文出席大規模震災消防救災動員演練。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

適逢九二一「國家防災日」，總統蔡英文上午赴台南市仁德區都會公園參加大規模震災消防救災動員演練。她致詞時說，這次演練是驗證中央和地方、民間與政府進行救災整備工作，「救災準備沒有最好，只有更好，只有保持警惕不斷精進」。

蔡英文上午先出席「109年度國家防災日地震避難掩護練習」，期許大家共同重視防災教育，讓學校成為防災校園。她說，過去參加過各式各樣防災演練，但今天是她第一次參加特殊學校的演練。

▼總統蔡英文出席大規模震災消防救災動員演練。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，她看到同學們從接獲警報、就地掩蔽，到撤離來疏散地點，都表現得很棒、很冷靜，「我們生活的台灣位處於地震帶，也常受到颱風侵襲，但只要我們做好準備，就能因應災害的發生」。

隨後，蔡英文參與「大規模震災消防救災動員演練」，她在致詞時說，防救災工作「沒有最好，只有更好」，只有保持警覺、不斷精進，才能提升應變能力，讓台灣更有韌性，可以克服種種難關。

蔡英文說，全球都面臨極端氣候或疫病的威脅，複合式的災害越來越多，在這樣的環境下，如何做好準備、提升韌性，是國家和社會必須共同面對的課題，「這也是為什麼在國家防災日的今天，要結合政府和民間單位，進行大規模的救災動員演練」。

▼總統蔡英文出席大規模震災消防救災動員演練。（圖／總統府提供）



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