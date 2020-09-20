「勿把國家命運寄望在美國出兵」　吳斯懷籲蔡政府：台灣應避免被迫決戰

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對共機連日飛越海峽中線擾台，總統蔡英文20日上午受訪時呼籲「中方克制、不要挑釁」。國民黨立委吳斯懷表示，戰略上最糟糕的情況是，還沒有準備好就被迫捲入戰爭，他提醒蔡政府，如果沒有打算全面開戰，在「不挑釁、不避戰、不卑躬屈膝」的原則下，盡速籌謀對策，千萬不要把國家命運寄望在美國出兵，「做為國家領導人避免戰爭是最重要的職責，台灣應該極力避免被迫決戰。」

共軍在美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台後，軍事動作更加劇烈，在台海附近組織實戰化演練。共軍分別在18、19日派出18、19架軍機，多次逾越台海中線挑釁。

對此，蔡英文20日受訪時回應，這就是「文攻武嚇」中的「武嚇」，這些動作對中國的國際形象沒有幫助，也讓台灣人民更警覺，更使區域國家了解中國帶來的威脅性，她也呼籲中方克制、不要挑釁，這不僅是兩岸問題，也是區域安全問題，也帶來一定威脅。

吳斯懷在臉書發文指出，川普為了救選情，不斷加碼友台，高官連續來訪，但並未實質承諾任何協助，密集釋出軍購，卻緩不濟急政治效應大於軍事意義，企圖刺激中共，增加台海擦槍走火機率，一旦台海點燃戰火，全球焦點轉移，川普選情必然得利。

吳斯懷認為，兩岸關係檯面上似乎已經到達「兵兇戰危」的氛圍，美國高官連續來訪，大陸軍演配合加碼，機艦擾台頻次增加，挑釁意味十足，雙方網民相互叫囂，兩岸敵意民粹聲量驟升，擦槍走火機率大增。「國軍基於職責，空軍只能不斷升空應變，飛彈部隊緊繃監控，國防部一日一新聞稿，發佈共軍動態，國軍應處作為，期望能安定民心？」

吳斯懷表示，事實上，瞭解國際戰略的人都知道，這一陣子美中表面上的政治、軍事動作，真正的目的是經濟、貿易、科技戰，是「修昔底德陷阱」的霸權之爭，美中之間並不希望真正走向戰爭邊緣，美國基於選舉需要，必然設法刺激中共，做出較大反應，籌謀另一種形式的代理人戰爭，「台灣自然被當作籌碼，蔡政府一面倒呼應美國所有動作，自甘當作美中角力的棋子，戰爭風險驟升。」

吳斯懷說，蔡英文日前說過擔心兩岸擦槍走火，國防部嚴格規範第一擊權限，大陸官媒環球時報也呼籲解放軍不開第一槍，國際上也不斷提醒兩岸降溫，避免引發戰火，連帶影響周邊國家。「但這幾天的軍事行動發展，讓我們憂心，中共越界動作越來越過分，國軍當然不能示弱，雙方口氣越來越差，第一線擦槍走火機率大增，哪一方忍不住開第一槍引發戰爭，就失去話語權。」

吳斯懷最後嚴正呼籲中共，節制軍事挑釁行動，這種作法只會把台灣人民越推越遠，對兩岸和平毫無助益。他也慎重提醒蔡政府，如果沒有打算全面開戰，在「不挑釁、不避戰、不卑躬屈膝」的原則下，盡速籌謀對策，千萬不要把國家命運寄望在美國出兵，做為國家領導人避免戰爭是最重要的職責，台灣應該極力避免被迫決戰。

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