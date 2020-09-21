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張忠謀站位曝玄機！　吳嘉隆解讀「重大交易」2線索：柯拉克完成任務

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▲▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

▲台積電董事長張忠謀站在總統蔡英文與美國次卿柯拉克中間。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台行程引人關注，雖然這次全程不若外界先前期待的高調，但總體經濟學者吳嘉隆從3點玄機解讀，認為此次並非台灣鋪天蓋地的討論與廣傳惹怒美國方面，反而更可能是「談大事必須要對外低調」。他肯定柯拉克來台就是有任務在身，而一張總統蔡英文、柯拉克與台積電董事長張忠謀的合照，透露出的訊息相當值得注意。

吳嘉隆表示，這次柯拉克搭乘沒有美國國徽的商務包機來台，卻宣布取消「美台經濟與商業對話」，改為重要性相對小的「前期對話」，而且對外宣稱出訪主軸是參加前總統李登輝的追思禮拜。這3個事實在他的解讀中，並非許多人口中所說台灣方面讓美方不舒服才被降溫處罰，而是「如果檯面下有重大的交易要進行，那檯面上可能就會想低調一下，因為不需要打草驚蛇。」

對於1979年後美國來訪台灣最高官階的次卿柯拉克，吳嘉隆判斷此行肯定有任務。他從2個線索著手，其一是美台雙方合照，唯一不是官員的張忠謀卻站在畫面最中央，而兩旁竟站著蔡英文和柯拉克，因此「我大膽猜測，台積電去美國亞利桑那州投資這件事情會是重要議題。」

▲▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

▲張忠謀在柯拉克訪台行程中，扮演關鍵角色。（圖／總統府提供）

吳嘉隆推測柯拉克的任務之一，便是爭取台積電從上到下游一併到美國投資，在美複製新竹科學園區產業聚落的群聚效應，另外則是敦促台灣把在中國大陸部分傳統產業投資撤出，「也就是說，他的另外一個任務，就是幫台灣政府來做紅色供應鏈的清洗，抵銷中共在台灣的紅色滲透。」

「其實，事情比我們想得還複雜」，吳嘉隆指出美國封殺中國的半導體事業，等於封殺中國科技業與軍工業領域的競爭力，若成功做到，則中國經濟與軍事在3年內將會嚴重落，不再是美國的對手。因此他推斷，爭取台積電赴美是攸關美國國安與國家利益的頭等大事，在美中大國博弈間關鍵的一役。

吳嘉隆表示第2個線索在於蔡英文的反應，蔡英文發表的談話中有句「台灣有決心踏出關鍵的一步」，對吳而言，這句話是否是回應柯拉克的此次出訪不得而知，但若思考對照一下，「那你就知道柯拉克已經完成任務」。

這一次，美國國務次卿柯拉克來台灣訪問，有些人注意到他的行程似乎有一點低調：1）坐的飛機上面不再有美國國徽，而只是商務包機；2）原本號稱要舉辦的「美台經濟與商業對話」，後來也宣布取消，改成只是「前期對話」；3）然後把行程的重點，說成是來參加李...

吳嘉隆發佈於 2020年9月20日 星期日

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