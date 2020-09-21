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2020年國家防災日大規模動員演練　蔡英文台南市都會公園視察

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▲2020年國家防災日大規模震災消防救災動員演練，在台南市都會公園登場，台南市長黃偉哲等人到場參與演練行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020年國家防災日大規模震災消防救災動員演練，在台南市都會公園登場，蔡英文總統、台南市長黃偉哲等人到場視視察習行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

921大地震發生迄今21週年，為了強化民眾防震防災意識，配合國家防災日系列活動，繼2018年、2019年分別於北部、中部舉辦後，第1次於21日在南部辦理國家防災日大規模震災消防救災動員演練，蔡英文總統南下視察演習成果。

▲2020年國家防災日大規模震災消防救災動員演練，在台南市都會公園登場，台南市長黃偉哲等人到場參與演練行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練由內政部主辦，台南市政府協辦，擇定於台南市都會公園辦理救災集結動員演練，現場於9月21日上午9時21分中央氣象局發布地震災防告警細胞廣播測試後開始，市府動員災害防救辦公室、消防局、警察局、民政局、社會局、衛生局、環保局、新聞及國際關係處、水利局、工務局、經濟發展局、秘書處、台南市後備指揮部、仁德區公所及成大防災協力團隊等相關單位，偕同各縣市政府防救災人員及國軍、衛生福利部、行政院環境保護署、空中勤務總隊、中國石油公司、台灣自來水公司、5大電信事業，與各界救災團體集結在「台南都會公園」一同演練。

▲2020年國家防災日大規模震災消防救災動員演練，在台南市都會公園登場，台南市長黃偉哲等人到場參與演練行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020年國家防災日大規模震災消防救災動員演練，在台南市都會公園登場，台南市長黃偉哲等人到場參與演練行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為模擬實際救災狀況，縮短救災時間，由國防部調度C130運輸機載運宜蘭縣、花蓮縣及消防署花蓮港務消防隊共52名救災人員及相關搜救器材裝備至台南機場，再由國軍接送至台南市救災據點參與集結演練，現場並邀集台北市、新北市、桃園市、台南市、基隆市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、內政部消防署特種搜救隊、基隆港務消防隊及花蓮港務消防隊等16個縣市及單位，共動員約800人次、各式車輛95台、直昇機及運輸機各1架次。

▲2020年國家防災日大規模震災消防救災動員演練，在台南市都會公園登場，台南市長黃偉哲等人到場參與演練行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練項目多元，9月20日先行由6個縣市消防局特種搜救人員至仁德、新化及安平等地，仿真模擬大規模地震造成建物倒塌，救災人員於現場進行評估搜索及救援作業；9月21日於台南都會公園採行災區警戒管制、由空勤總隊直升機出動進行空中運補作業、國家級災難醫療救護隊（DMAT）模擬大量傷病患醫療處置等；市府團隊更成立市府及區公所層級前進指揮所，實際操作應變管理資訊系統(EMIC)、召開工作會報與模擬記者會等應變處置作為；另由慈濟志工支援膳食等後勤補給、國防部及行政院環境保護署分別進行沐浴機、環境事故專業技術小組等救災裝備展示。

▲2020年國家防災日大規模震災消防救災動員演練，在台南市都會公園登場，台南市長黃偉哲等人到場參與演練行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020年國家防災日大規模震災消防救災動員演練，在台南市都會公園登場，台南市長黃偉哲等人到場參與演練行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文總統在府院人員、台南市長黃偉哲等人陪同下，在現場聽取簡報、視導實兵操作演練及慰勉參演人員，最後與參演人員合照。蔡英文總統肯定參與演習人員的表現與用心。黃偉哲市長特別感謝當時0206地震來台南支援的各界救災團體，並表示本次演練驗證了台南市政府各救災單位及軍、公、民間、事業單位與各縣市救災機關相互支援能力，地震是無法預期，惟有平時做好專業技能訓練，於災害發生時，才能迅速應變，妥善處理！

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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