開放美豬換不到經貿交流？　侯友宜：健康無價　無法以任何形式交換

記者楊蕓／新北報導

蔡政府宣佈開放瘦肉精美豬進口，除了引發食安疑慮，能否換取經貿交流也引發質疑。新北市長侯友宜20日受訪時表示，美豬含有萊克多巴胺，對身體絕對有健康風險疑慮，至於此次台美經濟對話被質疑「縮水」，侯友宜則強調，健康保護是無法用任何形式或實質東西交換，「守護健康是無價的」。

衛福部長陳時中日前受訪時表示「吃豬睪丸體力會變好、變聰明」，引發熱議後，他昨天進一步回應稱「這是一種民俗說法，老一輩的人常這麼說」。

▲新北市長侯友宜20日出席109年新北戶政日慶祝活動及戶所同仁愛心做公益。（圖／記者楊蕓攝）

侯友宜20日上午出席109年新北戶政日慶祝活動及戶所同仁愛心做公益，會後受訪時表示，台灣豬的每個部位都很健康，主要是因為沒有萊克多巴胺，當然吃豬肉也要適量，配青菜身體才會健康，不是單吃哪個部位就好，「最重要的是要吃台灣豬，美國豬有萊克多巴胺，對身體絕對有健康風險疑慮，不管哪個部位，還是食用台豬最實在。」

不過，蔡政府宣佈開放美豬牛進口，盼能換得台美經貿交流，但此次美國務次卿柯拉克來台，台美經濟對話卻被質疑「縮水」，媒體詢問侯友宜，這樣開放美豬「值得嗎？」他則強調，過程中大家都拭目以待，「但健康保護是無法用任何形式或實質東西交換，守護健康是無價的。」

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