　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸蘇貞昌美豬報告「五大笑點」　孫大千：睜眼說瞎話、把人民當白痴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛 陳吉仲（ｖｓ蔣萬安）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌18日赴立院進行美豬美牛專案報告，在接受國民黨立委蔣萬安質詢時表示，「你在美國吃美牛也沒事」，引發藍營人士批評。對此，前立委孫大千列出蘇貞昌在專案報告中的「五大笑點」，諷刺他根本就是在「睜眼說瞎話」，把人民當白痴。

孫大千指出，第一，時空環境變遷，民眾對於食安的標準只會越來越高。關閉台灣健康之窗，怎麼可能來「開啟台灣機會之窗」呢？

第二，開放美豬美牛進口，頂多有助於打開台美經貿大門，和「打開國際經貿大門」有什麼關係呢？以前沒有開放美豬美牛進口，台灣就沒有國際經貿關係了嗎？

第三，如果民進黨不要屈服於美國的壓力，現在有必要這麼辛苦的來為食安把關嗎？如果連口罩和蒜頭都管不好，要如何讓民眾相信，政府可以「落實標示規章」呢？

第四，為什麼早不升級，晚不升級，一定要等到開放美豬美牛進口時，才要砸下巨額經費協助產業升級呢？一方面說台灣豬的品質優於美豬，另一方面又要花百億的經費來協助升級，這不會有一點自相矛盾嗎？

第五，犧牲台灣人民的健康安全，算是「有政府會做事」嗎？如果連健康都沒有了，要怎麼樣「自信迎世界」呢？

蔣萬安18日質詢時指出，蔡英文政府在2016年口口聲聲反對含有瘦肉精的美豬美牛進口，今年8月28日突然說要開放，不用再帶風向，不要不誠實，不要再說時空環境不同，但蘇貞昌則語帶諷刺地說，當國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」。蔣萬安不甘示弱的表示，「院長你不知道嘜亂供」、「是誰開放瘦肉精豬肉？正是民進黨！」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
LIVE／東森好朋友生活節　聲林之王、大咖藝人陪你一起Chi
賈靜雯現身送小鬼最後一程！修杰楷看合照就淚崩：真的很想你
東海商圈氣爆4死　房東嬤喊醒房客哭癱「救不了丈夫」：沒辦法揹
「妹妹」鬼鬼吳映潔現身小鬼靈堂　楊銘威「黑T上的微笑」藏思念
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

達賴喇嘛：李登輝很可能在台灣轉世重生　精神將永世伴隨

快訊／李登輝移靈繞行真理大學　校內鳴放矧砲21響致意

確保李登輝追思禮拜順利　近500警出動戒備維安

華府將批准176億的對台軍售？　馬英九：台灣要扮演亞洲橋樑而非棋子

酸蘇貞昌美豬報告「五大笑點」　孫大千：睜眼說瞎話、把人民當白痴

馬英九酸爆「時空背景不同」：如今美豬62%無瘦肉精　台灣偏挑萊豬

蘇貞昌答詢狂扯馬政府　馬英九自嘲：我是專業馬維拉

「永別了！親愛的父親」　李安妮追憶與李登輝66年的父女情懷

「永懷台灣民主之父」　陳水扁貼4合照追憶李登輝

李登輝告別追思禮拜　賴清德率五院院長覆旗表徵貢獻

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

達賴喇嘛：李登輝很可能在台灣轉世重生　精神將永世伴隨

快訊／李登輝移靈繞行真理大學　校內鳴放矧砲21響致意

確保李登輝追思禮拜順利　近500警出動戒備維安

華府將批准176億的對台軍售？　馬英九：台灣要扮演亞洲橋樑而非棋子

酸蘇貞昌美豬報告「五大笑點」　孫大千：睜眼說瞎話、把人民當白痴

馬英九酸爆「時空背景不同」：如今美豬62%無瘦肉精　台灣偏挑萊豬

蘇貞昌答詢狂扯馬政府　馬英九自嘲：我是專業馬維拉

「永別了！親愛的父親」　李安妮追憶與李登輝66年的父女情懷

「永懷台灣民主之父」　陳水扁貼4合照追憶李登輝

李登輝告別追思禮拜　賴清德率五院院長覆旗表徵貢獻

川普190cm帥兒、伊凡卡力挺老爸！梅蘭妮亞狠甩失和傳言替尪站台

達賴喇嘛：李登輝很可能在台灣轉世重生　精神將永世伴隨

快訊／李登輝移靈繞行真理大學　校內鳴放矧砲21響致意

打破性別重圍、畢生勇捍平權！金斯伯格「狂吸年輕粉」一生傳奇

威廉激動落淚！哽咽罵小鬼：你到底在幹嘛　阿緯慟「我遇過最真誠的人」

中秋連假將至...南韓新冠單日增110例！估觀光客「擠爆」渡假勝地

東海氣爆…1家3口同喪火窟！家屬現場哭癱　父見市長雙腿秒軟跪地

確保李登輝追思禮拜順利　近500警出動戒備維安

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！　兒子慟別「乾爹小鬼」

LIVE／東森好朋友生活節　聲林之王、大咖藝人陪你一起Chill

政治熱門新聞

蔡英文、張忠謀、美次卿晚宴名單曝光

吃豬睪丸體力讚？　柯問陳時中唸哪個醫學院

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

李登輝追思禮拜19日登場　會場周邊交管一次看

蘇貞昌酸留學生吃美牛　蔣萬安怒嗆

日本新首相菅義偉想跟蔡英文通電話

蘇貞昌嗆蔣萬安「在美國吃豬有出事嗎」　朱立倫幕僚：回家問蘇巧慧

官員發言挨批沒人性　盧秀燕：概括承擔並道歉

李坤儀追憶李登輝　精彩成就生命

李登輝車隊駛離翠山莊　美日台政要齊聚真理大學

陳菊存款曝光　傅崐萁負債6125萬

最窮立委大變身　洪申翰上任2個月財產增3倍

洪孟楷質詢端豬肉：吃得出來哪個是美國來的？

吃美牛沒事　柯：蘇態度太傲慢

更多熱門

相關新聞

馬英九酸「時空背景不同」：美豬62%無瘦肉精　台灣偏挑萊豬

馬英九酸「時空背景不同」：美豬62%無瘦肉精　台灣偏挑萊豬

針對蔡政府一反過去堅決抵制美豬牛，稱因為時空背景不同，前總統馬英九19日表示，民進黨一直在閃避問題，現在已經可以選擇沒有瘦肉精的美豬，歐盟、大陸、俄羅斯都進口大量無瘦肉精美豬，為何台灣要進口有瘦肉精美豬？這個問題他們從來沒答覆。

蘇貞昌答詢狂扯馬政府　馬英九自嘲：我是專業馬維拉

蘇貞昌答詢狂扯馬政府　馬英九自嘲：我是專業馬維拉

蘇貞昌酸留學生吃美牛　蔣萬安怒嗆

蘇貞昌酸留學生吃美牛　蔣萬安怒嗆

蘇貞昌諷留學生吃美牛　江啟臣：狡辯！

蘇貞昌諷留學生吃美牛　江啟臣：狡辯！

蘇貞昌閉門會晤柯拉克　盼加深台美夥伴關係

蘇貞昌閉門會晤柯拉克　盼加深台美夥伴關係

關鍵字：

孫大千美牛美豬蘇貞昌蔣萬安

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

即／東海商圈氣爆4死　仍有民眾受困

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面