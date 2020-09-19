酸蘇貞昌美豬報告「五大笑點」　孫大千：睜眼說瞎話、把人民當白痴

▲蘇貞昌赴立法院專案報告美豬美牛。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌18日赴立院進行美豬美牛專案報告，在接受國民黨立委蔣萬安質詢時表示，「你在美國吃美牛也沒事」，引發藍營人士批評。對此，前立委孫大千列出蘇貞昌在專案報告中的「五大笑點」，諷刺他根本就是在「睜眼說瞎話」，把人民當白痴。

孫大千指出，第一，時空環境變遷，民眾對於食安的標準只會越來越高。關閉台灣健康之窗，怎麼可能來「開啟台灣機會之窗」呢？

第二，開放美豬美牛進口，頂多有助於打開台美經貿大門，和「打開國際經貿大門」有什麼關係呢？以前沒有開放美豬美牛進口，台灣就沒有國際經貿關係了嗎？

第三，如果民進黨不要屈服於美國的壓力，現在有必要這麼辛苦的來為食安把關嗎？如果連口罩和蒜頭都管不好，要如何讓民眾相信，政府可以「落實標示規章」呢？

第四，為什麼早不升級，晚不升級，一定要等到開放美豬美牛進口時，才要砸下巨額經費協助產業升級呢？一方面說台灣豬的品質優於美豬，另一方面又要花百億的經費來協助升級，這不會有一點自相矛盾嗎？

第五，犧牲台灣人民的健康安全，算是「有政府會做事」嗎？如果連健康都沒有了，要怎麼樣「自信迎世界」呢？

蔣萬安18日質詢時指出，蔡英文政府在2016年口口聲聲反對含有瘦肉精的美豬美牛進口，今年8月28日突然說要開放，不用再帶風向，不要不誠實，不要再說時空環境不同，但蘇貞昌則語帶諷刺地說，當國民黨開放美國小牛時，「你還在美國吃美國牛」。蔣萬安不甘示弱的表示，「院長你不知道嘜亂供」、「是誰開放瘦肉精豬肉？正是民進黨！」