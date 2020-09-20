阿嬤買「豬睪丸」讓孫變聰明　游淑慧批陳時中：教壞囝仔大小

▲游淑慧、陳時中。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中稱吃豬睪丸體力會變好、變聰明，他19日解釋這是民間說法。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，去菜市場聽到有阿嬤問要買豬睪丸給孫子補，陳時中別小看自己的公信力，快承認失言，不要再教壞囝仔大小。

游淑慧20日在臉書指出，台灣的營養師們，面對衛福部的龍頭胡言亂語，不知是否有道德勇氣，給民眾正確知識，免得阿公阿嬤誤信，吃豬睪丸是不會變聰明，也沒這種民俗說法，第一個這樣說的長輩，就是陳時中自己吧！

游淑慧再指，用豬睪丸補腦，腦沒補到，反而可能補入過多膽固醇，之前陳時中對試吃3個月瘦肉精美豬曾表示「沒問題！但我有三高」，如果要他吃美豬肉，就要考慮三高，那吃豬睪丸可能更要小心，小心不是智商高，而是血壓高，「阿公阿嬤順時中，血壓血脂來敲門」。

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