羅智強嗆陳時中「第一幹話王」　下次找「潑辣阿嬤」站台

記者黃巈禾／台北報導

政府宣布進口美豬美牛，引發爭議，衛福部長陳時中日前赴迪化街視察產地標示時，被一名婦人指著大罵「混蛋」，事後這位婦人遭起底名叫曾真珠。國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員20日力挺曾真珠，除了批評陳時中是幹話王，更表示下次接講要找曾真珠站台。

▲羅智強、陳時中。（合成圖／記者林敬旻攝）

羅智強在臉書表示，防疫大神陳時中，已變成民進黨第一幹話王，像是「吃豬睪丸會變聰明」、「以前限制30個月以下美牛但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻」，每天幹話不斷，放1450疲於奔命的護航，護到斷腦筋，現在護到受不了，連綠粉都開始譙陳時中，多拚防疫，少說幹話。

羅智強直言，看到陳時中幹話連篇，不得不對勇敢嗆聲陳時中的曾真珠比1萬個讃，「曾大姐不只是勇者，更是先知，我下次街講一定要再找曾大姐站台，大家說好不好！」

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