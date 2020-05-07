美國疫情未緩…川普急重啟經濟　專家：對人民「判死刑」！

▲美國總統川普積極推動重啟經濟，遭公衛專家批評。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國總統川普積極推動重啟經濟，超過半數的州政府開始鬆綁防疫禁令。但是，國家防災中心（NCDP）的主任雷德勒納（Irwin Redlener）指出，許多地方的新冠肺炎新增病例與死亡人數仍在上升中，甚至還沒有到達高峰，「太早開放對於人民而言是判死刑。」

川普5日坦承，人民可能會因此受苦，但仍「必須盡快開放（經濟）」積極推動重啟。超過半數州政府著手逐步解除封鎖禁令，受到總統稱讚與支持，但其中部分地區根本沒有達到白宮的鬆綁標準，也就是14天內新增確診數穩定下降。

根據《衛報》，儘管重災區紐約州疫情趨緩，全美病例數仍呈上升趨勢。數據顯示，紐約、紐澤西州與麻塞諸塞州感染率逐漸下降，但明尼蘇達州、內布拉斯加州、德州、亞歷桑那州以及中西部與西南部地區確診數上升，甚至連人口密度較低的地方也出現類似情況，引發擔憂。

▲國家防災中心（NCDP）的主任雷德勒納（Irwin Redlener）認為，太早開放對於人民而言是「判死刑」。（圖／達志影像／美聯社）

國家防災中心（NCDP）的主任雷德勒納（Irwin Redlener）表示，美國大部分地區的感染與死亡人數正在危險地增加，「一般而言，疫情會在不同地方一波波發生，所以大家不應認為我們正在擺脫困境。」他指出，很多地方疫情尚未到達高峰，「公衛限制發揮了作用，當你解除這些限制，你將會看見後果。太早開放對於人民而言是判死刑。」

美國實施封鎖令，遏止新冠肺炎疫情，但州政府卻面臨兩難困境，一方面擔心解禁以後病毒持續蔓延，另一方面也擔憂經濟崩潰，心理健康問題與自殺案件增加。儘管國內疫情仍在持續，川普政府已把政策重點轉移到重啟經濟活動之上，並獲得許多共和黨領導的州政府支持。

川普政府的防疫行動被外界批評行動遲緩、未能大規模檢測與追蹤接觸史。雷德勒納指出，不到2%人口接受檢測，官方甚至無法掌握病毒傳播的範圍，「我們在新冠肺炎疫情上看到的錯誤資訊與無能在美國史上絕無僅有。」

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