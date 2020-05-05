突破性發現！科學家找到「單株抗體」阻止新冠病毒感染細胞

▲科學家發現能夠阻止新冠病毒感染細胞的抗體。圖為新冠病毒在顯微鏡下的彩色照片。（圖／NIAID Flickr）



記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，全球目前累計超過358萬人確診、25萬多人染疫死亡。科學家4日在期刊《自然通訊》（Nature Communications）上發表最新研究，他們發現一種全人類（Fully-Human）的單株抗體，可以成功阻止新冠病毒（SARS-CoV-2）感染細胞，這項結果可能加速治療或預防方法的研發，非常具有突破性。

綜合外媒報導，科學家針對SARS病毒進行研究，利用培養出來的人體細胞，測試蒐集而來的抗體，發現其中一種抗體可與SARS病毒、新冠病毒特定部分結合，避免上述2種病毒感染細胞。

這項研究是由荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）、伊拉斯姆斯醫學中心（Erasmus Medical Centre）與港口生物醫學（Harbour BioMed）的科學團隊進行，「突破性」成果4日以「一種可以阻止新冠病毒感染的人類單株抗體」為題目，被發表在《自然通訊》。

聯合首席作者博世（Dr Berend-Jan Bosch）表示，這一種中和抗體「可能改變受感染宿主的感染過程，支持病毒清除、保護已接觸病毒但未受感染的個體」。另一名共同作者格洛斯維爾德（Dr Frank Grosveld）說明，這一種「全人類」抗體有利加速治療方法的發展過程，減少與免疫相關的潛在副作用。

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