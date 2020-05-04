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泰國寺廟「回收寶特瓶製作口罩」分送全國　環保＋防疫都兼顧

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▲泰國,曼谷,寺廟,僧侶,新冠肺炎,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國曼谷近郊的查丹寺（Wat Chak Daeng）利用回收的廢棄寶特瓶製作口罩，分送出去。圖為曼谷街上行走的僧侶。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者呂欣憓曼谷4日專電

曼谷近郊的查丹寺（Wat Chak Daeng）利用回收的廢棄寶特瓶製作口罩，近來因為新冠肺炎疫情，查丹寺加緊趕工，免費發送口罩給全泰國的寺廟和貧窮民眾，陪伴大眾一起度過這次難關。

查丹寺位在有曼谷綠肺之稱的北欖府（Samut Prakan）邦喀造（Bang Krachao）區，和許多泰國寺廟一樣，中午的鼓聲響起，修行中的僧侶紛紛拿著缽前往食堂，要趕在中午前進食是佛教僧侶的戒律，炎熱的5月天因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，僧侶們只能戴著口罩，安靜地行走。

不過查丹寺有點跟其他寺廟不一樣的地方，佛寺後方的空地堆滿回收的寶特瓶，志工正在清洗整理分類寶特瓶，再把整批寶特瓶壓縮成方塊，送上貨車，準備送往工廠處理。

▲泰國,曼谷,寺廟,僧侶,新冠肺炎,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國查丹寺2018年起向民眾徵求廢棄寶特瓶，回收再利用。（示意圖／達志影像／美聯社）

查丹寺從2018年起開始向民眾徵求回收廢棄寶特瓶，查丹寺的工作人員解釋，回收來的寶特瓶要先在太陽下曬8個小時，再噴藥水消毒，累積10噸的寶特瓶就送往專門的工廠處理。

處理後的寶特瓶可以和棉等原料一起製作成紡織線，再加工成布，工廠再把布賣回給查丹寺，由查丹寺的工作人員製作成袈裟販售。由於曼谷空氣汙染嚴重，除了袈裟，他們也製作口罩，最近新冠肺炎疫情延燒，到處一罩難求，查丹寺大方把口罩免費送給其他寺廟，希望協助大家一起平安度過這波疫情。

工作人員解釋，一個600毫升的寶特瓶處理後約可以做4個囗罩，15個1.5公升的寶特瓶可以做一件僧袍，60個1.5公升的寶特瓶能做一整套袈裟。

▲泰國,曼谷,寺廟,僧侶,新冠肺炎,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲查丹寺的住持帕農是這個計畫的靈魂人物，致力於減少塑膠垃圾。（示意圖／達志影像／美聯社）

查丹寺的住持帕農（Phra Maha Pranom Dhammalangkaro）是這個計畫的靈魂人物，他多年前就在思考要做些什麼來減少塑膠垃圾，嘗試很多種回收寶特瓶的方式，因緣際會認識瞭解相關技術的人，查丹寺隨後和一間化學公司合作嘗試3年，終於在2018年製作出第一件利用廢棄寶特瓶製成的僧袍。

查丹寺剛開始回收廢棄寶特瓶時必須要靠僧侶挨家挨戶收集，後來名聲打響，民眾會主動將寶特瓶送到寺廟中，從每個月可以回收2噸的廢棄寶特瓶，到後來每個月大約可回收15噸的寶特瓶。

▲泰國,曼谷,寺廟,僧侶,新冠肺炎,口罩,施捨。（圖／路透）

▲查丹寺最近加速趕工製作口罩，佛寺在疫情期間依舊發揮幫助大眾的功能。圖為一名僧侶正在接受民眾施捨。（示意圖／路透）

佛寺是泰國人的心靈依託，在疫情爆發的非常時期，佛寺依舊發揮幫助大眾的功能。查丹寺雇用鄰近社區的居民幫忙製作口罩，工資或許不多，但仍然不無小補；而如果一般民眾想要口罩，可以用低廉的價格向查丹寺購買，帕農說，如果真的有窮困民眾需要口罩，查丹寺也願意免費送給民眾。

透過這樣的方式，查丹寺向民眾宣導環保概念及回收廢棄物的重要性。帕農表示，廢棄物可以透過智慧，變成創意的靈感，「當我們能夠有效地處理外在的垃圾時，也要注意清理內在的、頭腦中的垃圾意識和情緒」。

近來因為疫情因素，依靠民眾樂捐的寺廟也大受影響，到廟裡禮佛樂捐的民眾人數減少，過往查丹寺每天基本的水電費都有信徒認捐，現在水電費只能從查丹寺的積蓄中支出，但帕農認為，全世界的人們都遭受疫情影響，大家都在努力地對抗疫情，「所以對我們來說，這不是問題。」

帕農淡淡地說，現在只要有飯吃，其他的都不重要，只要儘量縮減開支就可以，「要堅強，要抗爭，要一起度過這次難關，受影響是正常的事情，但我們要足夠堅強。」

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