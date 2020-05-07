華裔學者研究新冠病毒「突遭槍殺」慘死…陰謀論爆發！警方曝私密隱情

▲匹茲堡大學醫學院的華裔學者劉賓（Bing Liu，音譯）在家中遭到槍殺身亡。（圖／翻攝University of Pittsburgh）

記者吳美依／綜合報導

美國賓州匹茲堡大學的37歲學者劉賓（Bing Liu，音譯）於2日遭到槍殺身亡，由於他生前正在進行新冠病毒研究，即將發表「非常重大的發現」，因此驟然遇害一事引發外界揣測，陰謀論滿天飛。但警方表示，他們認為此案與學術研究無關，死者與兇手因「親密伴侶」的問題陷入長期紛爭，應該才是真正行兇動機。

綜合《華盛頓郵報》、《匹茲堡郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）報導，劉賓2日中午左右在住宅中遭遇槍擊身亡，頭部、頸部、軀幹與四肢都有傷口。兇手是46歲的男子顧浩（Hao Gu，音譯），犯案以後坐上100碼（91.4公尺）之外的車內，畏罪自殺身亡。

據悉，劉賓遭受攻擊時，妻子不在家，由於天氣暖和才將住家陽台後門打開，家中沒有任何物品遭竊。附近居民表示，案發當天沒有聽見任何槍響，死者與妻子平時行事低調，與鄰居不熟。

▲劉賓生前正在研究新冠病毒的感染與併發症細胞機制，未料突然遇害身亡。（圖／翻攝University of Pittsburgh）



劉賓是匹茲堡大學醫學院的助理教授，被形容是一名「傑出的研究者」，正在研究新冠病毒感染與併發症的細胞機制，即將發表「非常重大的發現」之際，未料遇害。主管巴哈爾（Ivet Bahar）透露，劉賓的研究「正要獲得有趣成果」。由於死者生前研究新冠病毒正要取得重大進展，加上華裔身分，引發外界議論、揣測甚至陰謀論的推測。

羅斯鎮（Ross Township）警探科赫普（Brian Kohlhepp）表示，雖然目前仍不清楚犯案動機或2人是否相識，但目前沒有證據指出此案與新冠病毒研究有關，他們正在調查槍擊之前是否發生衝突。另據《BBC中文網》報導，警方事後又透露，劉賓與顧浩因「親密伴侶」的問題陷入長期紛爭，這應該才是嫌犯行兇後自殺的動機。

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