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紐西蘭連2天+0！擬與澳洲推出「旅遊泡泡」開放雙向旅遊　重振觀光業

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▲紐西蘭,北島,農場。（圖／達志影像／美聯社）

▲業界專家認為，「旅遊泡泡」可能成為他國典範。圖為紐西蘭北島一處農場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

紐西蘭與澳洲3月關閉邊境，如今防疫有成，紐國更達到連續2天0確診的好成績，雙方政府正在討論互相開放邊境，打造一條旅遊廊道，或稱為「旅遊泡泡」（Travel Bubble），重振觀光產業。據了解，目前仍不清楚政策將在何時推出，但專家認為，此舉可能成為世界上其他地區的典範，以利未來逐步重啟國際旅遊。

紐澳3月宣布對外籍旅客關閉邊境，如今大致成功遏止疫情。據《紐西蘭先驅報》報導，紐西蘭4日、5日連續2天0確診，首相阿爾登（Jacinda Ardern）說，這是「我們不可否認為之驕傲」的成果，但也強調病毒長尾效應，呼籲國民加倍努力，維護防疫成績。2國政府正在討論互相開放邊境，允許雙邊國際旅遊，公民可以到指定、批准的地方觀光。

CNN報導，持有紐西蘭護照者可以到澳洲工作、旅遊，不需簽證，反之亦然，兩國都對彼此的觀光產業做出很大貢獻。雖然目前仍不清楚「旅遊泡泡」何時成真，但業界專家預計8月推出，迎接紐西蘭的滑雪季與9月的學校假期。

▲雪梨歌劇院。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

▲紐澳政府擬訂打造「旅遊泡泡」，開放雙向旅遊。圖為澳洲雪梨歌劇院。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

澳洲觀光旅遊業理事會執行主任韋斯特威（Simon Westaway）認為，此舉是澳洲近期想要重啟國際觀光的的唯一方法。紐西蘭旅遊業者Aotearoa首席執行長羅伯茨（Chris Roberts）坦言，並不期待觀光恢復到疫情爆發之前的榮景，但此舉能在兩國帶來數千份工作與極大利益。2人都認為，目前的14天隔離檢疫必須取消，此方案才能運作。

羅伯茨認為，如果「旅遊泡泡」實施，除了機場檢疫、體溫測量、篩檢以外，或許會要求旅客提供更多個人資訊，以利追蹤，一旦這項政策在兩國之間實施、測試過以後，也許可以擴大規模，納入台灣、香港與太平洋島嶼等地，但「全面開放邊境也許還需要很長一段時間。」

韋斯特威與羅伯茨都認為，旅遊泡泡可望成為各國重啟國際旅遊的榜樣，但仍必須謹慎小心，如果行事過於急促，可能破壞紐澳整潔、值得信賴的國際形象，甚至引發第二波疫情。

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發稿：10:43
更新：11:33

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紐澳要聞紐西蘭澳洲旅遊觀光

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