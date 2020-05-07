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紐西蘭外長公開發聲！自稱30年來都「力挺台灣加入WHO」

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▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）公開表示支持台灣加入WHO。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）於5日公開表示，他基於國際健康利益著想，支持台灣再次申請加入世界衛生組織（WHO），且30年以來都保持這樣的立場，「必須讓世界上所有組織加入WHO，如此一來才有意義。」此舉被當地媒體評論可能激怒中國，紐西蘭台灣商會則對此表示歡迎。

彼得斯5日在國會接受採訪時被問及，是否像美國、澳洲一樣，支持台灣重新申請加入WHO時回答，「我個人一直都是。你必須讓世界上所有組織加入WHO，如此一來才有意義」，更透露自己30年以來都贊成這個立場。他解釋，「為了國際健康利益著想，你會希望每個國家都加入旨在改善國際健康的國際組織。」

▲▼紐西蘭總理亞登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）對於是否支持台灣加入WHO的議題沒有正面回應。（圖／達志影像／美聯社）

《紐西蘭先驅報》指出，彼得斯冒著激怒中國的風險，發表針對台灣的評論，可能會讓紐、中外交關係產生新問題。他也被問及紐西蘭政府的官方立場，但僅說「我們正式宣布的時候會讓你們知道的」，並未正面回應。

紐西蘭台灣商會主席范千里（Charles Finny）對於彼得斯的評論表示歡迎，他認為，台灣已經展現了公衛醫療能力的領先地位，大家應該擱置政治議題，讓所有人都參與WHO，合作解決國際問題，個人也希望紐西蘭可以更積極支持台灣加入WHO。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）當天也被問及是否支持台灣重返WHO，但她表示，自己目前沒有花費太多時間關注WHO會員國的議題，「WHO作為一個集體組織，它的成員資格不是我可以決定的。」
 

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