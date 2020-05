敘利亞沙漠「絕美50米峽谷」慘被IS當成亂葬崗！人權觀察要追查

▲敘利亞拉卡省(Raqa)沙漠的霍塔(Al-Hota)峽谷疑似遭伊斯蘭國(IS)當成亂葬崗。(圖/翻攝Twitter@hrw)

文/中央社貝魯特4日綜合外電報導

國際人權組織「人權觀察」(Human Rights Watch)今天要求調查敘利亞北部一處壯觀的峽谷,激進組織「伊斯蘭國」(IS)先前將此處當作亂葬崗有數年時間。

《法新社》報導,50公尺深的霍塔(Al-Hota)峽谷位於敘利亞拉卡省(Raqa)沙漠區,曾在伊斯蘭國掌控之下,伊斯蘭國當時在敘利亞和伊拉克建立跨國界的「哈里發國」(caliphate)。

庫德族率領的部隊在2017年底從伊斯蘭國分子手中奪下此區後,「人權觀察」展開勘查,發現這處峽谷不只在IS掌控期間被當作亂葬崗,之後也一直被當作棄置遺體的地方。

「人權觀察」敘利亞研究員卡雅里(Sara Kayyali)表示,「霍塔峽谷昔日是美麗的自然景點,後來卻成了恐怖和清算之地。」峽谷深不見底,先前在此區一向有近乎神話般的地位,也曾是熱門的遠離塵囂之處,居民會全家去野餐。

卡雅里說,「揭露那裡和敘利亞其他萬人坑的情況,對於查明伊斯蘭國所處決的數千人境遇及對凶手究責至關重要。」

霍塔峽谷周圍地帶目前由土耳其支持的敘利亞反抗軍掌控。

In 2014, an ISIS fighter dropped his computer off for repairs in a small Syria town. Its contents sparked a lengthy investigation by @HRW, chasing clues across the Middle East and Europe, leading to a sinkhole in the desert named "al-Hota." https://t.co/rvWEa0h4G4 pic.twitter.com/xizlaz4Vpi