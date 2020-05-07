竹北地區僅分到24萬紓困金？　社會處：新竹縣有1100萬沒有分配問題



▲紓困金擴大補助第二日，各地仍有民眾陸續前往申請。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

行政院擴大紓困方案，7日為第二日申請，繼首日的兵荒馬亂後，第二日仍有民眾陸續前往填單，不過有了首日經驗後，第二日普遍秩序良好，各地公所人員也對於流程、應對更加上手。

6日首開放申請，全台各地區公所都陸續出現人潮，不過實際上符合資格的人數並不多，以新竹縣轄下13個公所來說，雖然平均每個公所都有200多人前往排隊申請，但一整日下來，初步符合資格的僅有45件，而竹北市長何淦銘曾於6日表示，竹北僅分配到24萬的紓困金一事，可能僧多粥少，對此，新竹縣社會處長李國祿表示，竹縣轄下共有13個鄉鎮公所，中央撥款金額為1100萬，這筆款項應該是符合資格就補助，不會有分配金額的問題。

新竹市社會處表示，從4月24日第一波紓困計畫開始，中央已撥款1680萬至新竹市，而第二波紓困則是把條件放寬，但兩波疏困所使用的經費是同一塊餅，民眾也不用擔心晚來會不會吃虧的問題，而是誰符合資格、誰有需要，就會撥款。新竹市三區區公所於4月24日受理急難救助紓困補助，至5月5日止，有177件符合資格、第二波加碼首日，有179件符合資格，總共356件。

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