無薪假補貼1.1萬乏人問津？龔明鑫回應了





▲5月1日紓困陳時中記者會。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

勞動部針對無薪假補貼的「安心就業計畫」，只要雇主放無薪假且通報地方政府，勞工即可申請補貼最高每個月1萬1千元，不過據了解，該項計畫從開辦至今僅有1538人申請，勞動部長許銘春要求各分署「到府服務」向民眾說明紓困內容。行政院政委龔明鑫1日表示，各部會態度都一樣，盼透過主動出擊協助需要的民眾。

龔明鑫表示，到府服務、主動出擊的概念，是因為有民眾減班休息，這些勞工可能不曉得針對減班休息有提供薪資補貼服務。

龔明鑫說明，這個方案是員工跟雇主領到基本薪資以外，跟原來薪水落差，百分之五十的部分勞動部可以補助；另外還有充電再出發計畫，民眾如果因為減班休息時間空下來，可以參加訓練內容，一個小時可得到158元，一個月最多120小時，也就是最多可以領到一萬八千多元。

龔明鑫說，許銘春很擔心勞工朋友不知道，因為減班休息要通報，勞動部就知道哪些廠商受到影響，希望透過相關方式，讓國人知道政府有提供這些協助可以來申請。

針對是否有其他部會也會跟進「到府說明」的方式，龔明鑫說，其他部會態度也是這樣，主動來出擊，讓可能需要幫助的人盡量讓他知道，政府有提供這樣協助方案。政府會透過包含記者會、網路等管道來宣導，讓需要幫助的人可以得到資訊。